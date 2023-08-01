聽新聞
test
0:00 / 0:00
只見年輕，不見年齡 韓柏檉8月5日 新竹談讓身體更和諧與平衡
臺北醫學大學名譽教授、建同文教基金會營運長韓柏檉自2008年初抗癌至今，已超過15個年頭，他抗癌過程中體悟「大道至簡」，世間方法招數多如過江之鯽，但真正的精隨「道法自然，萬法唯心」，他嘗試許多新事物，一路走來收穫滿滿，充滿喜悅、幸福與感恩，認為持之以恆就能對身體產生一定程度的幫助。
韓柏檉將於8月5日（周六）下午二時至四時於新竹「Big City 遠東巨城購物中心」以「只見年輕，不見年齡」為題，分享抗癌的心路歷程，還有如何靠著精準治療保養、平和的心態、持續的運動、均衡的飲食、靈修靈療等方式讓身體更趨和諧與平衡。
●「只見年輕，不見年齡」韓教授環島話聊名人講座
時間：8/5（六０14:00-16:00（13:45開始報到）
地點：Big City 遠東巨城購物中心 3F演講廳（ABC-MART 旁走道進入）
新竹市東區中央路229號
諮詢：03-657-6363
報名連結：（報名完成以登錄時間排序為準）
https://forms.gle/j6PajS7p6wBU25cq6
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言