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只見年輕，不見年齡 韓柏檉8月5日 新竹談讓身體更和諧與平衡

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
韓柏檉將於8月5日（周六）下午二時至四時於新竹「Big City 遠東巨城購物中心」以「只見年輕，不見年齡」為題，分享抗癌的心路歷程。圖／韓柏檉提供
韓柏檉將於8月5日（周六）下午二時至四時於新竹「Big City 遠東巨城購物中心」以「只見年輕，不見年齡」為題，分享抗癌的心路歷程。圖／韓柏檉提供

臺北醫學大學名譽教授、建同文教基金會營運長韓柏檉自2008年初抗癌至今，已超過15個年頭，他抗癌過程中體悟「大道至簡」，世間方法招數多如過江之鯽，但真正的精隨「道法自然，萬法唯心」，他嘗試許多新事物，一路走來收穫滿滿，充滿喜悅、幸福與感恩，認為持之以恆就能對身體產生一定程度的幫助。

韓柏檉將於8月5日（周六）下午二時至四時於新竹「Big City 遠東巨城購物中心」以「只見年輕，不見年齡」為題，分享抗癌的心路歷程，還有如何靠著精準治療保養、平和的心態、持續的運動、均衡的飲食、靈修靈療等方式讓身體更趨和諧與平衡。

●「只見年輕，不見年齡」韓教授環島話聊名人講座

時間：8/5（六０14:00-16:00（13:45開始報到）

地點：Big City 遠東巨城購物中心 3F演講廳（ABC-MART 旁走道進入）

新竹市東區中央路229號

諮詢：03-657-6363

報名連結：（報名完成以登錄時間排序為準）

https://forms.gle/j6PajS7p6wBU25cq6

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