颱風攪局登革熱病例本周恐破千例 新增2例重症

登革熱疫情持續升溫，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周新增215例本土病例，並且新增2例重症。疾管署發言人曾淑慧表示，今年本土病例累積845例，颱風過後登革熱風險上升，預估本周將達千例。

國內上周新增215例登革熱本土病例，個案居住地以台南167例最多，其餘依序為雲林縣33例、高雄市11例、南投縣2例、屏東縣1例及台中市1例。今年截至7月31日累計845例本土病例，其中台南市691例、雲林縣115例、高雄市32例、台中市3例、屏東縣及南投縣各2例，全國病例數為近10年以來同期最高。

針對台南登革熱群聚疫情，李佳琳說，個案多具疫情群聚區活動史，病例，惟分布里別持續增加。

另外，新增個案中大於60歲以上個案占43%（361例），高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26%）。曾淑慧也說，今年累計9例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣7例及台南市2例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例。

防疫醫師林詠青說，兩名重症個案分別為台南60多歲男性以及雲林70多歲女性。台南60多歲男性在七月下旬出現發燒、發冷症狀並且伴隨呼吸喘、血氧量不到狀況，就醫後確認感染登革熱，因其有心衰竭病史，後續入住加護病房，目前生命徵象穩定但還在加護病房住院治療中。

林詠青說，另一名70多歲女性則是七月中旬時出現發燒跟肌肉痠痛，並且出現食慾下降、上腹部疼痛等症狀。發病一周後症狀沒有改善，因此再度到醫院就，同時胸部X光顯示肺浸潤增加情，研判感染登革熱重症出現休克、呼吸衰竭等症狀，入住加護病房。該個案意識狀況已有改善但還在加護病房治療中。

此外，颱風杜蘇芮剛走、中颱卡努又蠢動。曾淑慧說，颱風過後約一周病媒蚊指數將升高，呼籲民眾落實孳生源清除。埃及斑紋傳播風險較白線斑蚊高，而埃及斑蚊多分布嘉義以南，因此該區域風險相對高，但全台都有白線斑紋也不可掉以輕心。