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卡努影響北海岸現長浪 基隆間歇性大雨漁船返港避風

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
卡努影響基隆間歇性大雨漁船返港避風，基隆北海岸長浪。記者游明煌／攝影
卡努影響基隆間歇性大雨漁船返港避風，基隆北海岸長浪。記者游明煌／攝影

今年第6號颱風卡努以每小時15公里速度，向西北西進行，預計周三起逐漸靠近台灣北部海面。基隆上午受颱風外圍環流影響出現間歇性雨勢。氣象局預測，雖不會直撲台灣本島，但其外圍環流將為北部帶來強風驟雨。基隆漁船主要是在北方三島捕魚，不少漁船今天提早近來卸貨返回八斗子漁港避風浪。

「今天趕快回來卸貨，把漁船綁好，明天不出去了」一名漁民說，他們的漁船主要到北方三島捕魚，預估風浪應該會很大，今天提早回來卸貨。

基隆今天凌晨及上午都有間歇性雨勢，雨一陣大一陣小，但中午又出太陽，天氣多變，雲層很厚。

一名通勤民說眾，上午7點多仁愛區、中正區、七堵區等都出大雨，雨勢又急又猛，但下不到20分鐘就停了。

氣象局說，卡努直撲台灣機率低，但依最新路徑預測，周三有機會發布海上颱風警報，基隆、北海岸、東部、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，尤其沿海地區，因本周適逢大潮又受颱風雲系影響，應注意海水倒灌或低窪地區淹水。

卡努影響基隆間歇性大雨漁船返港避風，基隆北海岸長浪。記者游明煌／攝影
卡努影響基隆間歇性大雨漁船返港避風，基隆北海岸長浪。記者游明煌／攝影

基隆 氣象局 卡努颱風

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