國健署稱早療評估可達3.2萬人 醫：量能不足問題一直在

本報今報導，國內有4成的遲緩而苦等聯合評估，且疫情之後塞車情況更為嚴重，國健署今發新聞稿澄清，國健署補助地方政府設置兒童發展聯合評估中心111年計52家，服務1萬9000人，112年度擴大為75家，預計可提供2萬9000人，加上地方補助之評估醫院，可服務達3萬2000人。醫師則說，早療評估量能不足的問題一直都存在。

我國疑似發展遲緩兒的通報個案去年突破3萬人，10年增加近一倍，但完成聯合評估共1萬8978人，僅占通報6成。醫界指出，因醫療資源嚴重不足，等待聯評和治療常超過半年，很容易錯失3至6歲黃金治療期。

「早期療育評估量能不足問題一直都存在。」馬偕紀念醫院早期療育評估中心主任陳慧如表示，需要從兩個層面去探討，包括受限健保給付問題，以及發展遲緩兒童仍有等級區分，應採取分級分流方式，避免塞車。

針對醫療給付制度，陳慧如直言，要評估一個兒童是否發育延遲，會需要花較長時間，但無論是健保點值或中央補助，並不會讓醫院賺錢，醫院大多認為「不划算」，與其花時間在前端評估，不如做後端治療、療癒賺得更多，即使現在中央不斷鼓勵增設聯評中心，但真正願意花心力投入的醫療院所仍有限。

陳慧如表示，以新冠肺炎來說，染疫個案有輕度、中度、重度區分，疫情剛爆發之際，輕症個案皆往醫學中心篩檢，勢必造成醫療癱瘓；而發展遲緩也有區分輕度、中度及重度，部分輕微、或僅是家庭訓練不足而導致遲緩、功能欠佳的孩子，如果全都到聯評中心做發展遲緩評估，一定會癱瘓量能，建議採取分級分流，像是一線兒科醫師可以協助家長，衛教訓練不足的部分。

陳慧如指出，根據過去統計，早療兒童中，有約四分之一至三分之一，是屬於家長訓練不足，因此在3歲以下兒童若出現發展遲緩，大多給予家長衛教，因為並不是每個孩子能力都很差，只是因為環境問題導致發展遲緩，只要給予正確方向就能改善。

以馬偕醫院為例，若家長認為孩子疑似發展遲緩，打電話醫院後，會先由管理師了解家長的需求，並協助掛號兒科聯評門診，由兒科醫師先看診、篩選，並給予衛教，居家引導或療癒建議方向，並不會讓輕微個案直接預約聯評。

陳慧如說，現行度並未分流，很多家長直接預約聯評中心，反而可能排擠到真正有早療需求的孩子，建議應該採取分流方式，家長可以先掛號初評醫師門診，由醫師判斷後再轉早療系統，把資源留給真正需要的孩子。

國健署說，為應各界需求113年已納入衛福部優化兒童照護計畫，預計擴大補助計89家聯評中心，如加上地方補助之評估醫院，預計可服務達4萬人，並增加預算，提高評估費用及增加醫療服務誘因，以縮短評估等候時間及聯合評估完成時間，以讓發展遲緩兒童能及早進行療育。