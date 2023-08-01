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中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

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中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

聯合新聞網／ 綜合報導
強風示意圖。記者胡經周／攝影
強風示意圖。記者胡經周／攝影

中颱卡努預計今晚8時30分發布海警，根據目前路徑預測，周四（3日）將是距離台灣最接近的時候。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天發文提醒，卡努路徑微幅向西修正、更加靠近台灣，周四起北部容易有強陣風，而且「瞬間陣風可能接近颱風假標準」。

氣象粉專「觀氣象看天氣」稍早在臉書發文表示，根據氣象局公布的最新資訊，卡努的路徑微幅向西修，颱風暴風圈在周四、周五有機會掠過台灣東北方近海，如果未來路徑持續修正，暴風圈甚至有機會碰觸到北台灣陸地同時轉向，颱風北轉的角度與移動速度則需再觀察。

「觀氣象看天氣」提醒，北部從今天清晨開始各地就有間歇雨勢，降雨情形也將隨颱風接近更加明顯，周四後還可能有較強風勢出現，而且根據歐洲中期預報中心資料顯示，北部瞬間陣風還可能接近颱風假標準。另外，卡努颱風在台灣北部海域滯留、緩慢移動時就有如「抽水馬達」不斷吸收水氣，因此西南部地區在周四後也要留意西南氣流帶來的持續性降雨。

中颱卡努路徑預測。圖擷自臉書「觀氣象看天氣」
中颱卡努路徑預測。圖擷自臉書「觀氣象看天氣」

颱風 卡努颱風 颱風假 停班停課 天氣動態

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