中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準
中颱卡努預計今晚8時30分發布海警，根據目前路徑預測，周四（3日）將是距離台灣最接近的時候。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天發文提醒，卡努路徑微幅向西修正、更加靠近台灣，周四起北部容易有強陣風，而且「瞬間陣風可能接近颱風假標準」。
氣象粉專「觀氣象看天氣」稍早在臉書發文表示，根據氣象局公布的最新資訊，卡努的路徑微幅向西修，颱風暴風圈在周四、周五有機會掠過台灣東北方近海，如果未來路徑持續修正，暴風圈甚至有機會碰觸到北台灣陸地同時轉向，颱風北轉的角度與移動速度則需再觀察。
「觀氣象看天氣」提醒，北部從今天清晨開始各地就有間歇雨勢，降雨情形也將隨颱風接近更加明顯，周四後還可能有較強風勢出現，而且根據歐洲中期預報中心資料顯示，北部瞬間陣風還可能接近颱風假標準。另外，卡努颱風在台灣北部海域滯留、緩慢移動時就有如「抽水馬達」不斷吸收水氣，因此西南部地區在周四後也要留意西南氣流帶來的持續性降雨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言