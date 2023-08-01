eTag自動代扣停車費新增南投縣 1日起台灣本島都可用

遠通電收今天表示，eTag自動代扣路邊停車費服務今天起納南投縣，涵蓋南投市、集集鎮、埔里鎮、草屯鎮；目前台灣本島都可使用eTag自動代扣，申辦後每月隨信用卡繳費，省去每次停完車跑超商或單次線上繳費時間。

遠通電收表示，南投縣今天正式開放eTag自動代扣路邊停車費服務，民眾可使用遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信5家銀行信用卡，透過uTagGo App或至銀行網頁快速申辦，即可代扣台灣本島各縣市路邊停車費。

遠通電收說，因應疫情改變過往支付現金的習慣，申辦自動代扣因為不會產生欠費、可防範催繳詐騙，加持申辦自動代扣的數量增加。

遠通電收表示，詐騙猖獗，為避免民眾承受詐騙風險，除了高速公路通行費、停車費用相關的簡訊通知都能顯示「車號」協助民眾辨識。

遠通電收指出，分析疫情前，每月申辦零接觸支付的「eTag停車扣繳服務」用戶約為1.5萬，2020年5月疫情爆發後，每月平均申辦人數正式突破2萬；至2021年單月平均申辦數達2.6萬，2022年因詐騙簡訊猖獗促民眾申辦自動扣繳防詐，單月申辦數一度突破3.5萬，創上線來新高。