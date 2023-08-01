快訊

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

他轟信義區「豬隊友」拉低房價 在地不甩：生活機能超棒

他氣炸看YouTube「15秒廣告連發」 要升Premium會員？網狂讚超值得

聽新聞
test
0:00 / 0:00

eTag自動代扣停車費新增南投縣 1日起台灣本島都可用

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
遠通電收今天表示，eTag自動代扣路邊停車費服務今天起納南投縣。圖／遠通電收提供
遠通電收今天表示，eTag自動代扣路邊停車費服務今天起納南投縣。圖／遠通電收提供

遠通電收今天表示，eTag自動代扣路邊停車費服務今天起納南投縣，涵蓋南投市、集集鎮、埔里鎮、草屯鎮；目前台灣本島都可使用eTag自動代扣，申辦後每月隨信用卡繳費，省去每次停完車跑超商或單次線上繳費時間。

遠通電收表示，南投縣今天正式開放eTag自動代扣路邊停車費服務，民眾可使用遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信5家銀行信用卡，透過uTagGo App或至銀行網頁快速申辦，即可代扣台灣本島各縣市路邊停車費。

遠通電收說，因應疫情改變過往支付現金的習慣，申辦自動代扣因為不會產生欠費、可防範催繳詐騙，加持申辦自動代扣的數量增加。

遠通電收表示，詐騙猖獗，為避免民眾承受詐騙風險，除了高速公路通行費、停車費用相關的簡訊通知都能顯示「車號」協助民眾辨識。

遠通電收指出，分析疫情前，每月申辦零接觸支付的「eTag停車扣繳服務」用戶約為1.5萬，2020年5月疫情爆發後，每月平均申辦人數正式突破2萬；至2021年單月平均申辦數達2.6萬，2022年因詐騙簡訊猖獗促民眾申辦自動扣繳防詐，單月申辦數一度突破3.5萬，創上線來新高。

停車費 eTag 南投

延伸閱讀

南投公共設施保留地118公頃未使用 解編還地於民

台男怪癖「超愛辦信用卡」集滿31張、總額度破557萬 超普通職業曝光

豪雨攪局滿滿泥漿！南投縣仁愛鄉力行產業道路 車輛硬闖動彈不得

她嫌「半小時70元」停車費太貴 網點名這一地更誇張

相關新聞

染疫者提早放出來 自主健康管理鬆綁五大QA一次看

雖然現在感染新冠不用隔離，但疾管署針對快篩陽性輕症者仍有「自主健康管理」建議，並將自8月15日鬆綁。總統蔡英文日前染疫也...

影／「我們做到了」農業部今成立 部長陳吉仲笑容滿面「淋雨致詞」

農業部今天成立，現場冠蓋雲集，包括副總統賴清德、行政院長陳建仁都到場，現場由陳建仁頒授任命令和印信，給首屆農業部長陳吉仲...

新冠、流感皆降溫 上周每日平均新增病例數跌落百例

新冠疫情持續下降，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周每日平均新增89例新冠本土確定病例（併發症），下降約25%。另，流感...

颱風攪局登革熱病例本周恐破千例 新增2例重症

登革熱疫情持續升溫，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周新增215例本土病例，並且新增2例重症。疾管署發言人曾淑慧表示，今...

新冠篩陽自主健康管理8月15日縮短為5天 支持性給假全面取消

疾管署表示，考量新冠疫情趨緩並且推估國內民眾群體免疫超過八成，8月15日起新冠篩檢陽性輕症/無症狀民眾，自主健康管理天數...

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

中颱卡努預計今晚8時30分發布海警，根據目前路徑預測，周四（3日）將是距離台灣最接近的時候。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天發文提醒，卡努路徑微幅向西修正、更加靠近台灣，周四起北部容易有強陣風，而且「瞬間陣風可能接近颱風假標準」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦