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農業部今成立陳吉仲晚間訪美 參加APEC農業部長會議

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
陳吉仲致詞時刻意不撐傘全身溼透，表示將繼續為台灣農民打拚，且讓農民賺到錢。記者林澔一／攝影
陳吉仲致詞時刻意不撐傘全身溼透，表示將繼續為台灣農民打拚，且讓農民賺到錢。記者林澔一／攝影

農業部今天成立，而首任農業部長陳吉仲的第一個任務就是出訪美國，他將正式以「農業部長」身分訪美，參加APEC農業部長級會議，至於是否會會見美方重要人士，他說這陸續都在安排，期待會有成果。

陳吉仲說，APEC農業部長級會議是一個以糧食安全，還有農損與跟氣候變遷為主的會議，今天晚上出發，不僅參加部長級會議，同時會表達台灣在糧食安全運作機制，和與會部長分享；氣候變遷的調適策略，也能有機會可以跟其他國家彼此來交換經驗。

至於是否預計見哪些美方重要人士，陳吉仲說，都陸續在安排，期待這次出訪有成果。

據了解，為了此次出訪美國，農業部已經規劃超過一個月，參訪行程滿檔緊湊。APEC農業部長會議我國並非首次參與，過去在其他農委會主委任內，也帶隊參加過，除了APEC糧食會議，還包括APEC林業會議，APEC海洋部長會議，也曾現場發表專題演講。

氣候變遷調適，被陳吉仲列為農業部成立後的首要任務，他說，因應氣候變遷對農民影響、調適策略最重要，是重中之重，不僅只現在，未來會更嚴重，首先要先做好，農民所得才會增加，成本才能降低，糧食安全才可以確保，是農業部最重要的工作，要啟動氣候變遷所有的調適策略。

他說，譬如抗高溫、乾旱品種陸續研發，農試所已經有數十個品種出來，農地沒有水，因為乾旱頻率機率越來越高，要在特別預算裡面的韌性農業中啟動，因為有水可用，農民才能種植，所有的保險就避免看天吃飯，這是社會的工具，還有抗高溫、乾旱技術病蟲害防治要啟動，這就是具體氣候變遷調適策略。

陳吉仲說，確保糧食安全，大宗原物料要保持六個月庫存沒問題，農漁民才能繼續生產，例如玉米、大豆是畜產生產重要的原料，肥料因為俄烏戰爭造成價格波動，都會依照糧食安全運作。

陳吉仲中興大學借調到113年5月19日，他表示，今天上任農業部長第一天，不要問他任期，讓他全力以赴。

農業部 陳吉仲 氣候變遷

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