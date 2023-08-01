颱風後山友急問玉山何時開放？玉管處公告開放部分路線

杜蘇芮颱風過後，不少山友覺得登玉山的機會千載難逢，心急詢問何時可以上山，經過玉山國家公園同仁多天的努力，終於公告恢復生態保護區登山路線的入園活動，開放登山路線包括玉山主群峰線、南橫三山-庫哈諾辛山／關山線、八通關線、南二段線、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、新康山線、八通關越嶺線及瓦拉米線。

玉山國家公園指出，這次杜蘇芮颱風為山區帶來不少的降雨量及強陣風，山區的土石也都有崩落的危險，不少公路都採取預警性封閉，之後也有發現邊坡崩塌的情況，如南橫公路台20臨105線便道38.8至~39.2公里處，有一處路基嚴重流失，即日起至10月30日暫不開放通行，該路線目前僅能通行梅山口至埡口、西進西出。

玉管處強調，玉山園區受外圍環流及低壓影響，山區仍有降雨情形，地質不穩，並常有落石、崩塌危險，近日派員進入園區的短程步道進行巡查，發現有些步道被倒木枯枝布滿，需要花時間清理；落石阻擋或崩塌回填也都還需要再派員跟花時間去維修；過水路面水量很大，通過時要非常小心等等，因此先前還不建議民眾到園區來健行登山活動。