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颱風後山友急問玉山何時開放？玉管處公告開放部分路線

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
杜蘇芮颱風過後，大量降雨導致大大小小落石掉到步道跟棧道上，園區工作人全力排除整理。圖／玉山國家公園提供
杜蘇芮颱風過後，大量降雨導致大大小小落石掉到步道跟棧道上，園區工作人全力排除整理。圖／玉山國家公園提供

杜蘇芮颱風過後，不少山友覺得登玉山的機會千載難逢，心急詢問何時可以上山，經過玉山國家公園同仁多天的努力，終於公告恢復生態保護區登山路線的入園活動，開放登山路線包括玉山主群峰線、南橫三山-庫哈諾辛山／關山線、八通關線、南二段線、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、新康山線、八通關越嶺線及瓦拉米線。

玉山國家公園指出，這次杜蘇芮颱風為山區帶來不少的降雨量及強陣風，山區的土石也都有崩落的危險，不少公路都採取預警性封閉，之後也有發現邊坡崩塌的情況，如南橫公路台20臨105線便道38.8至~39.2公里處，有一處路基嚴重流失，即日起至10月30日暫不開放通行，該路線目前僅能通行梅山口至埡口、西進西出。

玉管處強調，玉山園區受外圍環流及低壓影響，山區仍有降雨情形，地質不穩，並常有落石、崩塌危險，近日派員進入園區的短程步道進行巡查，發現有些步道被倒木枯枝布滿，需要花時間清理；落石阻擋或崩塌回填也都還需要再派員跟花時間去維修；過水路面水量很大，通過時要非常小心等等，因此先前還不建議民眾到園區來健行登山活動。

昨天公告開放前，已經將玉山主峰線步道大致上都整理完畢，僅剩下零星的區域還需再整理，但如果是進入其他南二段、馬博橫斷、新康橫斷、八通關路線等長程登山行程也請注意自身安全，發現無法通過的崩壁或暴漲的溪水就請退回，因此呼籲山友入園時務請注意路況及自身安全，尤其接下來又有卡努颱風報到，山區風險性高，請審慎評估再做決定。

杜蘇芮颱風過後，大量降雨導致大大小小落石掉到步道跟棧道上，園區工作人全力排除整理。圖／玉山國家公園提供
杜蘇芮颱風過後，大量降雨導致大大小小落石掉到步道跟棧道上，園區工作人全力排除整理。圖／玉山國家公園提供
杜蘇芮颱風過後，大量降雨導致大大小小樹枝掉到步道跟棧道上，園區工作人全力排除整理。圖／玉山國家公園提供
杜蘇芮颱風過後，大量降雨導致大大小小樹枝掉到步道跟棧道上，園區工作人全力排除整理。圖／玉山國家公園提供
杜蘇芮颱風過後，大量降雨導致大大小小落石掉到步道跟棧道上，園區工作人全力排除整理。圖／玉山國家公園提供
杜蘇芮颱風過後，大量降雨導致大大小小落石掉到步道跟棧道上，園區工作人全力排除整理。圖／玉山國家公園提供

玉山國家公園 崩塌 山友 颱風

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