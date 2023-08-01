晚期肺鱗癌病人「活不過一年」 盼放寬免疫治療給付

今天是世界肺癌日，肺癌蟬聯癌症死亡第一位近19年。醫師表示，每年新發肺癌病人中，有約2成屬肺鱗癌病人，比起患者較多、治療選項也較多的肺腺癌，肺鱗癌病人多數並無致癌驅動基因，沒有標靶藥物可用；國際指引列為一線使用的免疫治療，則因健保給付規定，8成患者無法使用，只能單靠化療，晚期患者多數無法存活超過一年，呼籲放寬給付條件。

台灣年輕病友協會今舉辦「攜手搶救肺鱗癌 健保挹注命續延」世界肺癌日記者會。台灣胸腔重症加護醫學會理事長王鶴健表示，台灣肺癌患者確診時多已晚期，腫瘤無法手術切除，只能仰賴藥物治療；目前篩檢多以治療武器多、具有效檢測工具的肺腺癌為主，肺鱗癌早期發現仍有難度，且不像肺腺癌病人有標靶藥物可用，單靠化療藥物副作用大，且療效有限，導致肺鱗癌病人診斷後能存活超過一年者少之又少。

台灣胸腔重症加護醫學會肺腫瘤委員會副召集人何肇基則說，每年新發肺癌人數落在1萬4千至1萬5千人之間，肺鱗癌人數僅占10%至15%，是僅次於小細胞癌第二少的肺癌類型，且不像肺腺癌多數患者能找出致癌驅動基因、配對合適的標靶藥物，肺鱗癌病人僅1%至3%能使用標靶藥物，且肺鱗癌病人中，年輕患者很多。

他表示，針對沒有致癌驅動基因的病人，臨床上會檢測病人的免疫檢查點（PD–L1）表現量，若數值大於50%，可獲健保給付單用免疫治療，但肺鱗癌病人中只有五分之一PD-L1數值符合標準，另有8成以上患者面臨無藥可用的窘境，健保僅給付化學治療，多數病人「活不過一年」，相較於有多種標靶藥物可用的肺腺癌，可謂「同癌不同命」。

何肇基表示，根據台灣肺癌治療相關學會共同擬定的「台灣晚期肺癌藥物治療共識」，無基因突變肺鱗癌建議在一線治療就採用免疫治療，或免疫治療合併化療，美國癌症治療指引也將免疫藥物列為第一線治療。一項大型臨床研究結果也顯示，晚期肺鱗癌患者使用免疫治療合併化療，比起單用化療五年存活率提升近2倍。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，協會與肺癌病友團體「肺長壽協會」共同調查，將近1/4患者因罹癌而失業，但對青壯年患者而言，治療不只為了「保命」，也要考慮存活之後回歸社會、家庭、職場，且粗估肺癌造成勞動力損失近6成、產值損失324億台幣，若要維持社會勞動力，政府更應提供副作用低、可維持正常生活的癌症創新藥物。

然而，他表示，台灣癌症病人逐年增加，政府醫療投資卻未跟上腳步，台灣人口數約為韓國一半，但癌症免疫藥物投資卻大輸韓國近4倍：台灣癌藥支出402億中，免疫藥物僅占3.8%，約15.3億元；韓國癌藥支出445億，免疫藥物就占12.6%，為56億元。

劉桓睿說，受限健保給付，肺癌病友須使用化療、放療等傳統治療無效，才能使用免疫治療，但過程中免疫系統恐遭破壞，讓創新治療無法發揮最好療效，「政府應思考，什麼時候讓病友使用創新治療最適切。」

立法委員、立法院厚生會榮譽會長劉建國也說，肺鱗癌年輕患者多，若不幫助病人維持經濟能力，恐拖累家庭，造成全面性的影響。健保只給付20多年前的化療藥物而未與時俱進，有很大改善空間。