影／「我們做到了」農業部今成立 部長陳吉仲笑容滿面「淋雨致詞」

今年5月16行政院通過部會改組，農業部在8月1日揭牌成立；到場參加的揭牌儀式的包括蔡政府歷屆行政院長，同時，也包括四位農委會前主委彭作奎、陳保基、陳志清、林聰賢；以及各農學院院長、畜牧獸醫代表、產業界代表，以及青農代表共襄盛舉。

今日天氣不穩，農業部揭牌時突然下起滂沱大雨，原本工作人員要替陳吉仲撐傘，他婉拒，笑容滿面地在大雨中致詞。他說，農業部正式成立，這一步從農委會跨到農業部，表示更要照顧所有農漁民，要讓農業永續、台灣永續，他感謝歷屆院長支持，讓農委會做到過去30、40年來做不到的事情，「我們做到了」。

陳吉仲致詞時刻意不撐傘全身溼透，表示將繼續為台灣農民打拚，且讓農民賺到錢。記者林澔一／攝影

陳吉仲說，過去農民要看天吃飯，現在有農業保險、農民退休保險，農民福利體系完整建立，為台灣農業永續打下基礎，他說，有農地、陽光、和水，農民有水可以用，這是非常高興的事情，農田水利會升格為公務機關，讓灌區外也有水。

他表示，未來農業部成立，要讓農民的成本降低，我國是非洲豬瘟非疫區，養豬產業永續，畜牧、農業才湧入，農業也有很多計畫，學校午餐用在地食材，農民價格增加，沒有因為輸中受阻，維持農產品價格，讓農民所得增加，農業部是一個團隊，跟全國各界團體一起打拚，農漁民的問題，就是農業部的問題，他感同身受，更要照顧所有農漁民，面對氣候變遷，會全面啟動氣候變遷的調適策略，達到淨零，做好國土保育、農業永續。

陳吉仲說，他感謝在總統蔡英文領導下，讓一個鄉下小孩擔任部長，在農業永續的路上，請全國農漁民一起打拼。

行政院前院長蘇貞昌也在大雨中致詞，他摸自己的頭說，很多人怕淋雨會禿頭，但沒有頭髮才知道，頭髮不會濕掉的困擾有多好，光頭不怕雨淋。

行政院前院長蘇貞昌致詞時也同樣婉拒撐傘，幽默表示禿頭淋雨不怕頭髮濕。記者林澔一／攝影

賴清德也帶來總統蔡英文的三叮嚀，一為農業部要永遠做農漁民的靠山，要持續不斷解決農漁民的問題，積極提升農漁民的收入，讓他們生活更好，以身為農民為榮；二是農為國本，要永續發展，持續用科技新創提升農業競爭力，面對氣候變遷，數位轉型，農民無法獨立應對，農業部要跟農民站在一起，才能面對挑戰。

賴清德說，第三，是農業部存在是要幫助農民、幫助農業，有農產品才能賴以為生，要滿足2300萬國人生活所需，糧食自給率僅農30%多，面對生產變化，有時沒辦法繼續從國外買東西因應未來的糧食危機，要及早做準備，這是農業部，不可迴避的責任。