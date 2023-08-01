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今天「世界肺癌日」奇美、成大等醫院推低劑量斷層篩檢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
今天「世界肺癌日」奇美、成大等醫院推低劑量斷層篩檢。圖／奇美醫院提供
今天「世界肺癌日」奇美、成大等醫院推低劑量斷層篩檢。圖／奇美醫院提供

今天是「世界肺癌日」，台南永康奇美醫院、柳營奇美醫院、台南市立醫院及成大醫院上午聯合宣導「肺部低劑量電腦斷層LDCT」防治肺癌，鼓勵有家族病史、長年吸煙的高危險群民眾踴躍接受免費篩檢。

四家醫院代表在永康奇美醫院以淺顯易懂說明，讓民眾了解當今肺癌防治重點，在胸前貼上肺部造型貼紙。並將貼紙貼在「健康樹」，提醒民眾重視自身健康。

奇美醫院首席醫療副院長田宇峯指出，今年7月1日起，國民健康署率先全球將低劑量電腦斷層肺癌篩檢正式列為第五癌篩檢，鼓勵符合資格的民眾都應出來篩檢，以守護自身的健康。

奇美醫院今年1月至7月已完成317人肺癌篩檢，陽性率為7.3%(23/317)，癌症檢出率1.3%(4/317)。肺癌早期發現、早期治療，「五年存活率」可達九成；但若第四期才發現，五年存活率僅剩1成左右。近年罹患肺癌人數逐漸上升，民眾應提高警覺，盡早檢查就醫。

奇美癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳表示，奇美統計99年至109年收治罹患肺癌病人數3610人，統計結果顯示人數逐年上升。男女比例由原來6：4變成5：5的狀態。以年齡來看60至69歲是罹癌高峰。肺癌早期並沒有很明顯症狀，許多病人發現時都以中晚期居多。

他說，對抗肺癌的五大重點為「遠離菸害空汙」、「提防肺部警訊」、「高危險族群篩檢」、「早期治療」及「肺癌精準醫療」。期盼肺癌防治宣導活動讓民眾獲取更多正確訊息，早期發現早期治療。

馮盈勳舉最近案例：64歲黃先生一直感覺很健康，每日抽菸1至2包，因為2個姊姊相繼罹患肺癌，心裡擔心自己會不會也得癌症。剛好國民健康署最近開辦LDCT肺癌篩檢，因本身有家族史及重度吸菸史符合篩檢資格。檢查後真的發現右肺有結節，醫師建議切除，病理報告結果還真的是早期肺癌，由於及早發現及早切除，術後僅需定期追蹤即可，王先生大大鬆了一口氣。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

今天「世界肺癌日」奇美、成大等醫院推低劑量斷層篩檢。圖／奇美醫院提供
今天「世界肺癌日」奇美、成大等醫院推低劑量斷層篩檢。圖／奇美醫院提供
今天「世界肺癌日」奇美、成大等醫院推低劑量斷層篩檢。圖／奇美醫院提供
今天「世界肺癌日」奇美、成大等醫院推低劑量斷層篩檢。圖／奇美醫院提供

肺癌 奇美醫院 癌症

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