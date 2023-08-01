卡努增強颱風假放不放 氣象粉專：換考驗北部首長了
中颱卡努持續增強，中央氣象局預估今晚發布海上颱風警報。臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據中央氣象局最新預測顯示，颱風暴風圈有機會在周四深夜到周五上午觸碰到北部陸地，直呼「這次換考驗北部首長了」。
台灣颱風論壇｜天氣特急表示，颱風轉向時間點將是一大觀察重點，氣象局預測卡努抵達台灣東北方海域時就會慢速北轉，但是日本、韓國、中國的預測則是颱風來到台灣北北東方才會轉向，而轉向位置非常關鍵，將會直接影響全台灣的風雨大小。
台灣颱風論壇｜天氣特急指出，別小看這個轉向位置，全台灣風雨程度上會差很多；另外，強勁西南風，大雨躲不掉，只是「很多」或「稍多」的差異。
中央氣象局技正伍婉華今天上午指出，預估中颱卡努今天會持續增強，逐漸達到中颱上限，周四及周五最接近台灣，周五北轉才減弱，氣象局最快今天晚間8點半發布海上颱風警報。
伍婉華指出，卡努上午8時在台北東方八百公里海面上，預估未來24小時往西北西方面穩定移動，經琉球南方海面再向西移，一直到周五清晨前後，隨北方高壓減弱會往北或北北東方向移動。
她表示，目前各國預估路徑有往西行或到台灣東北方海面才北轉，主要是受高壓影響及季節環流導引，變數很大， 預估卡努往西行之後隨高壓減弱會北轉。
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