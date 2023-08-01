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月底出任環境部長 薛富盛談碳費：聽取各方意見做規畫

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
前國立中興大學校長薛富盛昨日任期屆滿，今卸任後將於月底出任環境部部長。記者許維寧／攝影
前國立中興大學校長薛富盛昨日任期屆滿，今卸任後將於月底出任環境部部長。記者許維寧／攝影

教育部今天舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮，安排七所大專校院新舊任校長交接印信。前國立中興大學校長薛富盛昨日任期屆滿，今卸任後將於月底出任環境部部長，薛富盛接受媒體聯訪時指出，期待上任後和公民團體加強互動、聽取各種聲音做規劃；碳費明年將上路，但現在還沒辦法回答，屆時會多聽各方意見，「專家、產業意見都非常重要。」

薛富盛將於本月22日起接任環境部部長，他今天接受媒體聯訪時表示，因應2050淨零碳排放，環境部新增氣候變遷署、資源循環署，也針對毒物成立化學物質管理署、空汙成立環境管理署，著重於環境因素管理；未來環境部也會整合分析檢測和人才培育系統，建立國家環境研究院。

薛富盛指出，產業界非常關心碳排放，也多著手因應10月起輸入歐盟的六項產品必須報告碳足跡，並於2026年課增碳稅；配合國內推動碳權、碳費等議題，8月7日起碳權交易所將於高雄揭牌。

至於碳費將於明年上路，但目前費率尚未出爐，屆時究竟怎麼收？薛富盛也說，如何收碳費現在沒辦法回答，但會多聽各方意見，學者專家、產業界意見都非常重要。未來也期待跟公民環團等加強互動，聽取各種聲音做規劃，當然環境發展和產業也需並重，但能兼顧永續議題。

薛富盛過去擔任中興校長八年，他也表示，未來擔任部長於淨零排放、循環經濟、資源再利用等議題仍會和大學密切合作，如中興大學更成立循環經濟研究學院，以循環經濟作為重點研究學院，未來也盼促成大學跟產業界的連結，由環境部適度鬆綁法規。

立委陳椒華六度舉行記者會狂轟現任環保署長張子敬，薛富盛被外界認為是來救火，被問到擔任部長是否於意料中。薛則回應，「確切原因我不知道。」但會在職務上全力以赴。

教育部今天舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮，中興大學前校長薛富盛（左起），在教育部長潘文忠監交下，將印信交給新任校長詹富智。記者許維寧／攝影
教育部今天舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接典禮，中興大學前校長薛富盛（左起），在教育部長潘文忠監交下，將印信交給新任校長詹富智。記者許維寧／攝影

薛富盛 環境部 環保署

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