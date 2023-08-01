快訊

司法過勞問題不減 現任法官提這三大解方

痛失4子寫日記卻遭檢舉謀殺 她是悲傷母親或最毒殺手？

AI概念股火燙燙！存股ETF存成飆股 風雲王者站上巔峰

台鐵EMU3000騰雲座艙 9月1日起換新菜色

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵表示，9月1日起更換EMU3000型騰雲座艙餐點換新菜色，包含微熱山丘鳳梨酥、台灣優格餅乾學院千層棒餅乾盒等，新款騰雲座艙限定台鐵便當也將招牌菜「香滷排骨」入菜。圖／台鐵提供
台鐵表示，9月1日起更換EMU3000型騰雲座艙餐點換新菜色，包含微熱山丘鳳梨酥、台灣優格餅乾學院千層棒餅乾盒等，新款騰雲座艙限定台鐵便當也將招牌菜「香滷排骨」入菜。圖／台鐵提供

台鐵新自強號EMU3000型吸引不少鐵道迷朝聖。台鐵表示，9月1日起更換EMU3000型騰雲座艙餐點換新菜色，包含微熱山丘鳳梨酥、台灣優格餅乾學院千層棒餅乾盒等，新款騰雲座艙限定台鐵便當也將招牌菜「香滷排骨」入菜。

台鐵表示，騰雲座艙新餐點（5擇1）包含台灣優格餅乾學院「千層棒餅乾盒」（肉鬆+鹹蛋黃口味各3個） 、微熱山丘（鳳梨酥+蘋果酥各1個）、比利時蓮花脆餅（全素）、騰雲座艙限定台鐵便當或哈根達斯冰淇淋。

飲品部分（4擇1）包含騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、EMU3000型設計款瓶裝水、樹頂蘋果汁或星巴克特濃咖啡拿鐵多樣化選擇。

至於騰雲限定便當，台鐵轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個鐵路餐廳，特別將招牌菜「香滷排骨」入菜，配菜則是嚴選各鐵路餐廳當地新鮮食材，以追求吃在地、時當季的減碳足跡概念。

此外，台鐵表示，出示當日騰雲座艙車票票根或行動車票，即可使用今年8月2日在花蓮啟用的台鐵禮賓候車室，含基本消費金額，結帳時享有9折優惠。

台鐵 鳳梨酥 便當

延伸閱讀

印度293死出軌事故調查（下）：一味買新火車，宣傳勝於安全的失敗鐵路改革

傳承圓的意志！新一代MINI Cooper圓形螢幕數位座艙大解密

滇藏鐵路麗香段 估年底通車

Toyota Innova雙生車問世　全新Suzuki Invicto Hybrid油電廂型車於印度發表！

相關新聞

台積電小主管年薪800萬「太多了！」 網友算一算：實拿沒這麼多

媒體報導，有一對夫妻因分隔兩地，妻子偷吃同校體育老師，法院判決應賠償丈夫30萬元，這位丈夫則是台積電主管，年收約有800萬元。於是有一名網友發文質疑「台積電小主管年薪八百萬不會太扯蛋？」引發網友熱議，有不少網友表示「正常」。

財政部公布5-6期統一發票中獎組數 幸運兒是你嗎？

財政部賦稅署將公布5-6月期的統一發票中獎清冊，根據初步統計結果，本期共開出21張千萬特別獎發票，至於200萬特獎也開出...

受卡努颱風影響 新北宣布2023貢寮海祭延到9月中

中颱卡努昨晚起再增強，周四離台灣最近，影響最明顯。新北市觀旅局今天宣布，原本在本周末舉辦的2023新北市貢寮國際海洋音樂...

美國櫻桃檢出禁藥6批邊境遭攔 食藥署祭出100%查驗措施

食藥署今公布最新一周邊境違規食品清單，從美國進口來台的「櫻桃」本周攔截了6批，分別檢出滅芬座、除蟲菊精，皆為台灣不准用於...

中颱卡努增強接近中 氣象局：最快今晚8點半發布海警

氣象局技正伍宛華今天上午指出，各國預估，中颱卡努今天會持續增強，逐漸達到上限，周四及周五最接近台灣，周五北轉才減弱，氣象...

歷經30年調查 哈佛大學：攝取橄欖油有助降低失智死亡風險

美國哈佛大學公共衛生學院近期發布研究顯示，在飲食中若增加橄欖油，可有效降低失智症狀造成的死亡機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦