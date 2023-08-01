台鐵EMU3000騰雲座艙 9月1日起換新菜色

台鐵新自強號EMU3000型吸引不少鐵道迷朝聖。台鐵表示，9月1日起更換EMU3000型騰雲座艙餐點換新菜色，包含微熱山丘鳳梨酥、台灣優格餅乾學院千層棒餅乾盒等，新款騰雲座艙限定台鐵便當也將招牌菜「香滷排骨」入菜。

台鐵表示，騰雲座艙新餐點（5擇1）包含台灣優格餅乾學院「千層棒餅乾盒」（肉鬆+鹹蛋黃口味各3個） 、微熱山丘（鳳梨酥+蘋果酥各1個）、比利時蓮花脆餅（全素）、騰雲座艙限定台鐵便當或哈根達斯冰淇淋。

飲品部分（4擇1）包含騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、EMU3000型設計款瓶裝水、樹頂蘋果汁或星巴克特濃咖啡拿鐵多樣化選擇。

至於騰雲限定便當，台鐵轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個鐵路餐廳，特別將招牌菜「香滷排骨」入菜，配菜則是嚴選各鐵路餐廳當地新鮮食材，以追求吃在地、時當季的減碳足跡概念。

此外，台鐵表示，出示當日騰雲座艙車票票根或行動車票，即可使用今年8月2日在花蓮啟用的台鐵禮賓候車室，含基本消費金額，結帳時享有9折優惠。