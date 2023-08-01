上班族買廉航住便宜旅社「一直去日本不會膩？」 網曝多次衝日本好玩在哪

台灣人很喜歡到日本旅遊，是許多人出國旅遊的首選之一。日前有一名網友發文表示「一直去日本不會膩嗎？」引發網友熱議「會膩就不會一直去」。

有一名網友在PTT上以「一直去日本不會膩嗎？」為題發文，他表示自己今年去日本才兩次，其他時間都去其他國家，他看到一堆上班族，買廉航住便宜旅社，每次去的地方就那幾個地方，日本其實很小，不會膩嗎？

貼文一出，很多網友不以為然，反駁原PO觀點，表示「日本很大」、「日本很小？新加坡？」、「欸日本還算小喔」、「看到說日本小，就知道你是井蛙了」、「再怎麼小也是台灣好幾倍了」、「不喜歡去危險的地方日本讓我感覺到安全」、「同一個地方春天看櫻花，秋天賞楓，冬天玩雪，都是不同體驗」、「不會，京都我去了n次，還是有一堆隱藏景點」、「沒深度旅遊日本才會這樣說吧」。

還有經常去日本旅遊的網友回覆「光東北我去五次還沒玩完勒，目前只有福島、秋田、仙台、山形、還差岩手、青森，九州也只玩了福岡、門司港、佐世保、熊本，還有很多地方沒去勒」、「我在九州就超過10天，自然景觀和人文建築就夠去了，更何況各種東西品質都很高」、「日本很小？你每個道府縣都去過了？很大，九州、四國、北海道、大阪，日本很愛推一些新的祕境鄉下，最近台灣航空也瘋狂跟上，九州要玩一個月以上，十天我也才玩上半區一小部分」、「去日本並不一定只是喜歡風景美食」。

不過也有不少網友回應「是很想去歐美，但是假很難請，一次請10天會被靠北」、「推薦泰國，便宜好玩VILLA也便宜」、「在日本住久了，你會發現街景都差不多，吃也就那幾種」、「會，所以你各位不要再去了，我們去就好了」。