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美國櫻桃檢出禁藥6批邊境遭攔 食藥署祭出100%查驗措施
食藥署今公布最新一周邊境違規食品清單，從美國進口來台的「櫻桃」本周攔截了6批，分別檢出滅芬座、除蟲菊精，皆為台灣不准用於櫻桃上的農藥。食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，美國櫻桃半年已累計14批不合格，目前已全面採取50%的加強抽批，針對累犯進口商則祭出百分之百逐批抽驗。
本周台灣邊境攔截的美國櫻桃總重達1萬8708公斤，分別為新鮮貿易股份有限公司進口2批、百頤有限公司進口1批、金果貿易股份有限公司進口2批、和新生鮮有限公司進口1批，分別檢出殘留農藥滅芬座0.01 ppm至0.02 ppm不等，以及除蟲菊精0.02 ppm，全數皆已退運、銷毀。
林旭陽表示，農藥滅芬座在台灣僅准用在胡瓜等作物上，但櫻桃上並不能夠使用，而除蟲菊精也同樣不得用於櫻桃上；目前到8月底都是美國櫻桃產季，因此違規情形更常見，這半年已累計14批違規，目前針對美國櫻桃全面拉高到50%抽批檢驗，而違規率特別高的3家製造廠則採100%逐批查驗。
由慧豐農產有限公司進口的越南「新鮮青花菜(FRESH BROCCOLI)」則檢出農藥克美素0.55 ppm違規，總重9504公斤。林旭陽指出，克美素為植物使用的生長調節劑，台灣可使用於大麥、小麥、萵苣上，但青花菜的使用上並未准用，越南半年內僅此1批，目前已退運、銷毀。
另外，中國大陸出口的食器本周2批違規，皆為「鈞皓國際有限公司」所進口，分別為「湯匙(PORABLE TABLEWARE SET)」、「木叉(PORABLE TABLEWARE SET)」各一批35公斤，總重70公斤，以水(60℃,30分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值為238 ppm、126 ppm，皆超出30ppm的定量極限，因此全數退運銷毀。
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