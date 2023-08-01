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卡努颱風影響 北部有間歇性雨勢 周四、五風雨加劇

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
受卡努颱風外圍環流影響，大台北一早降下陣雨，大批通勤族在大雨中撐傘穿越馬路，未來幾天北部也都會有間歇性雨勢。記者侯永全／攝影
受卡努颱風外圍環流影響，大台北一早降下陣雨，大批通勤族在大雨中撐傘穿越馬路，未來幾天北部也都會有間歇性雨勢。記者侯永全／攝影

今年第6號颱風卡努以每小時15公里速度，向西北西進行，預計周三起逐漸靠近台灣北部海面。今清晨因受卡努颱風外圍環流影響，大台北一早降下陣雨或豪雨。依氣象局卡努颱風行進路徑預測，雖不會直撲台灣本島，但其外圍環流將為北部帶來強風驟雨。

受卡努颱風雲系影響，今日清晨北部各縣市都降下大雨，未來幾天也都會有間歇性雨勢，周四、五隨著颱風最靠近北台灣，北部風雨將更為明顯。颱風抵台灣東北方海面後，將原地打轉，周五傍晚再往東北方向移動，直撲台灣機率低，但依氣象局最新路徑預測，周三有機會發布海上颱風警報，至於陸警以其行進路徑而定，氣象局仍未排除。

今日北部為短暫陣雨的天氣，其他地區晴到多雲，午後南部地區及各山區有雷陣雨機會。溫度方面，各地高溫普遍在33度左右。基隆、北海岸、東部、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，尤其沿海地區，因本周適逢大潮又受颱風雲系影響，應注意海水倒灌或低窪地區淹水。

卡努颱風外圍環流清晨為大台北帶來陣陣雨勢，通勤族冒雨踩著濕漉漉的馬路趕去上班；依卡努颱風行進路徑預測，雖不會直撲台灣本島，但其外圍環流將為北部帶來強風驟雨。記者侯永全／攝影
卡努颱風外圍環流清晨為大台北帶來陣陣雨勢，通勤族冒雨踩著濕漉漉的馬路趕去上班；依卡努颱風行進路徑預測，雖不會直撲台灣本島，但其外圍環流將為北部帶來強風驟雨。記者侯永全／攝影

卡努颱風 氣象局 馬祖

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