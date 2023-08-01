卡努颱風影響 北部有間歇性雨勢 周四、五風雨加劇

今年第6號颱風卡努以每小時15公里速度，向西北西進行，預計周三起逐漸靠近台灣北部海面。今清晨因受卡努颱風外圍環流影響，大台北一早降下陣雨或豪雨。依氣象局卡努颱風行進路徑預測，雖不會直撲台灣本島，但其外圍環流將為北部帶來強風驟雨。

受卡努颱風雲系影響，今日清晨北部各縣市都降下大雨，未來幾天也都會有間歇性雨勢，周四、五隨著颱風最靠近北台灣，北部風雨將更為明顯。颱風抵台灣東北方海面後，將原地打轉，周五傍晚再往東北方向移動，直撲台灣機率低，但依氣象局最新路徑預測，周三有機會發布海上颱風警報，至於陸警以其行進路徑而定，氣象局仍未排除。