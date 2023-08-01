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中颱卡努增強接近中 氣象局：最快今晚8點半發布海警

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中颱卡努增強接近中 氣象局：最快今晚8點半發布海警

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
氣象局最快今天晚間8點半發布卡努海上颱風警報。擷取自氣象局網站
氣象局最快今天晚間8點半發布卡努海上颱風警報。擷取自氣象局網站

氣象局技正伍宛華今天上午指出，各國預估，中颱卡努今天會持續增強，逐漸達到上限，周四及周五最接近台灣，周五北轉才減弱，氣象局最快今天晚間8點半發布海上颱風警報。

伍宛華指出，卡努上午八時在台北東方八百公里海面上，目前各國預估路徑有往西行或到台灣東北方海面才北轉，主要是受高壓影響及季節環流導引，變數很大。 氣象局預估卡努往西行之後隨高壓減弱會北轉。

伍宛華指出，今早北部一陣雨，受颱風外圍環流影響，基隆、北海岸下雨，中午之後南部、其他山區有雨勢 ，今晚之後北部降雨增多，明天北部、中南部都會下雨。

氣象局指出，周五至下周一(4日至7日)西南風影響，中南部降雨範圍擴大且較持續，局部容易有較大雨勢，至於北部及東半部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

且近日南高屏及基隆北海岸沿海地區適逢年度大潮，尤其周二、周三西南部沿海漲潮期間，沿海低窪地區容易有海水倒灌、局部淹水等現象，請民眾多加注意。

氣象局 卡努颱風

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