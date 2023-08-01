台積電小主管年薪800萬「太多了！」 網友算一算：實拿沒這麼多

媒體報導，有一對夫妻因分隔兩地，妻子偷吃同校體育老師，法院判決應賠償丈夫30萬元，這位丈夫則是台積電主管，年收約有800萬元。於是有一名網友發文質疑「台積電小主管年薪八百萬不會太扯蛋？」引發網友熱議，有不少網友表示「正常」。

有一名網友在PTT上以「台積電小主管年薪八百萬不會太扯蛋？」為題發文，他抱怨台積電真的很有錢喔？賺那麼多幹嘛？讓產品普及一點不是很好嗎？小主管給年薪800萬太離譜了吧？根本不需要花那麼多錢的阿？應該把錢拿去買設備買、技術研發才對啊！

原PO憤憤不平表示，怎麼會有人年薪八百萬，是新聞、還是法官搞錯，確定？年薪八百萬真的很多耶！表示工作兩年就擁有一間房子，會不會太扯蛋？根本就是這間公司害大家貧富差距擴大，應該要抵制對不對？真的超可惡！年薪八百萬真的很扯吧？年薪兩百萬就很扯了！年薪百萬就很不錯了，還800萬？對吧？

這篇文章迅速引起熱烈討論，多數人認為「繳稅就三百萬了，根本沒很多」、「繳稅40%，健保費封頂」、「40%稅，二代健保補充，實拿沒那麼多」、「800萬，看要是哪個單位，還有年資，IT」、「差不多啊，RD主管紅的差不多1000萬」、「很正常吧，普通基層做三四年年收就200多」、「這錢沒你想像的好領，產品普及跟他實質」、「也要有命花」。

也有不少網友表示「加分紅吧？」、「應該也有個副理了吧？」、「都可以養一群不登記結婚的老婆生一堆了」、「台灣稅金就靠這群科技大廠撐著，該感恩吧」、「自己愛念文組，以前你在爽的時候不講」、「這個版的人是平常接觸不到科技業嗎？」、「這也在大驚小怪」。

還有不少網友分析「tsmc用的設備大多都天價，800而已九牛一毛，技術研發的話，他裡面有自己一大片的專利牆，有機會進去你可以去看一下」、「如果這是含分紅的話，可能更高喔，科技業錢不給多一點就會被挖角，八百很少好嗎？去美國隨便都有」、「世界第一的公司，應該給破千萬吧」。