卡努逼進！彭啟明：北部下颱風雨了 天氣風險：北部不排除發陸警

不少北部民眾上午上班碰到大雨，淋得一身濕，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，「北部是颱風雨嗎? 是喔!」

天氣風險公司稍早則在臉書粉絲專頁貼文指出，中颱卡努接近，周五在沖繩附近北轉，依照氣象局最新路徑預測，有機會發布海上颱風警報，北部地區的陸上颱風警報也不能排除。

彭啟明說，雖然中颱卡努很努力在高壓間找出路，接近台灣陸地的機會仍低，外圍環流有機會影響北部區域，也帶動整個西南季風的發展。

明天留意可能暴風圈可能接近北方海面警戒區域，有機會發布海上颱風警報，預計周四是最接近北方海面的時候。

天氣風險公司指出，受到卡努颱風外圍環流影響，大台北一早就開始下雨了。北部民眾要有心理裝備，這周天氣都受到颱風外圍環流影響，有一陣陣間歇性風雨，而且在周四、五，隨著颱風靠近，風雨會更為明顯，降雨空檔不多。

中南部在今明兩天還是以山區午後雷陣雨的天氣型態為主。但周四起颱風接近、引進西南風，屆時也會轉變為大範圍有雨的天氣，持續到周末。

天氣風險公司指出，另外要注意的還有海況。這周因為颱風接近並引進西南風，全台灣沿海都不適合水上活動，容易出現長浪或較大風浪，有安排水上活動的民眾要特別留意。