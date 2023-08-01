憂鬱症非藥物治療新選擇 基隆長庚引進「經顱磁刺激」

基隆長庚紀念醫院精神部引進經顱磁刺激（Transcranial Magnetic Stimulation, TMS）療法，精神科主任陳景彥說，這是非藥物、非侵入性的憂鬱症新治療方法，許多研究說明可以減輕憂鬱症的症狀，改善患者的情緒和生活品質。

陳景彥表示，世界衛生組織估計全世界約3.8%的人受憂鬱症影響，預計到2030年成為導致人類失能疾病中的第1名。憂鬱症患者的特徵包括情緒低落、興趣喪失、疲倦、睡眠困擾、食慾改變、低自我價值感和反覆自殺意念等等，連續兩周以上，且幾乎每一天，幾乎一整天，對個人的身心造成極大的痛苦。

陳景彥說，憂鬱症患者的自殺率是健康受試者的20倍以上，憂鬱症的自殺風險為5到25%，自殺風險又和憂鬱症的嚴重程度呈現正相關，難治型的憂鬱症患者，自殺的風險甚至超過30%，如何及時有效治療憂鬱症患者非常重要。

憂鬱症傳統治療方法包括藥物治療和心理治療。藥物治療包括選擇性血清素回收抑制劑（SSRIs）、選擇性血清素與正腎上腺素回收抑制劑（SNRIs）等抗憂鬱藥物，可以調節腦部神經傳遞物質的平衡，改善患者的情緒和心理狀態。心理治療可以幫助患者理解和處理情緒問題，並培養健康的應對策略。

基隆長庚引進的經顱磁刺激療法，原理是利用放置在頭上的線圈，經由電磁感應產生磁場，這個磁場通過顱骨，刺激相應的腦區神經元，並透過不同的刺激頻率增強或抑制其神經活動，進而調節相對應的情緒和認知功能。

陳景彥說，許多研究說明，經顱磁刺激相較於藥物治療，不會引起常見的藥物副作用，例如噁心嘔吐、嗜睡和體重增加。對於對抗憂鬱藥物無反應、無法忍受藥物副作用，或希望避免長期使用藥物的患者，經顱磁刺激可以作為替代方法或輔助治療。

經顱磁刺激治療過程，患者不需額外服用或施打其他藥物，也不需麻醉或手術等侵入性處置。患者只需坐在舒適的椅子上，醫生會將線圈放置在患者的頭上，然後通過控制器發送磁場刺激。欲達治療效果需要一段時間，建議每日1次，每周5次，一個療程建議至少10到15次以上。

陳景彥表示，經顱磁刺激被認為是相對安全的治療方法，但仍存在風險和副作用。常見的副作用包括暫時性的頭痛、頭暈、頭皮不適（約5-20%）。副作用通常是暫時的，治療結束後會自行消失。接受經顱磁刺激治療之前，需與醫師進行充分的評估和討論。

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