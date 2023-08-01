颱風接力再掀洗腦日曲「大背頭」 網大推：根本新竹代言曲

video source：YouTube／網路溫度計



文／戴婧雯

剛送走杜蘇芮，又將迎來卡努颱風，目前預計週二（8月1日）到週四會最接近台灣；連續兩個星期，大家迎著風走在路上是否在心裡默默嘆氣，無奈表示自己精心打理的髮型就要被吹成大背頭啦！不得不說，這時候就讓人想起了〈強風大背頭〉這首歌曲，從三月推出到現在，YouTube觀看次數已經突破四千萬，並且帶動不少創作者推出相關二創，可以說超級火爆！

旋律洗腦動圖可愛 強風大背頭吹出火爆熱潮

〈強風オールバック〉（譯名：強風大背頭）是日本作曲家Yukopi（ゆこぴ）在2023年3月15日公開的歌曲，Yukopi作詞作曲，並使用日本軟體公司AHS推出的音樂制作語音合成軟件Vocaloid歌聲庫裡的歌愛雪（歌愛ユキ）來製作歌曲。

歌曲就以歌愛雪的國小生口吻，講述自己「因為出門就會被強風吹亂髮型所以不想出門」的心情；節奏輕快活潑，運用了豎笛、三角鐵等音樂元素，加上淺顯易懂的歌詞，讓許多網友一聽就難以忘記。

不僅歌曲中毒性高，由繪師小津所製作的動畫也非常有趣，影片畫面上看到歌愛雪努力抵抗著大風出門的樣子；頭髮被吹成大背頭，歌愛雪卻又面無表情地吹著豎笛，身邊還有各種小萌物被吹走，讓人看到就忍不住大喊一聲：「卡哇伊！」

目前歌曲MV已在YouTube上突破四千萬次觀看，影片轉載到嗶哩嗶哩（B站）已經累積850萬次觀看，還吸引各路好手二次創作，在網路社群上迅速躥紅。

image source：Twitter／Yukopi

真人同人都跟「風」二創 新竹版本完美還原讓網友一秒回到家

歌曲推出後，可愛的畫風和洗腦的旋律吸引大批創作者參與二創，除了有初音未來、蠟筆小新等同人創作，甚至還有日本YouTuber加入「吹風大挑戰」，神還原真人版的〈強風オールバック〉引起熱烈討論。

台灣創作者也不遑多讓，在〈強風オールバック〉原曲裡加入有趣的主題，例如講述著台灣交通地獄的台語版本、著名網路翻唱歌手計畫通行推出的中文版本以及結合颱風時事的迷因影片等，讓迷因熱潮繼續吹下去。而其中的新竹吹風版更是大出圈，引起網友共鳴，直呼「根本新竹代言曲」！

影片開始，歌愛雪才唱出第一個字，就直接被狂風吹走，整首歌只剩下伴奏和呼呼在吹的風聲，引起網友的熱烈迴響，紛紛在留言區分享自己在新竹被強風亂吹的經歷：「曾在新竹讀書的我笑到不行，當時的我不曾想過自己有一天會被風變換車道」、「新竹人路過⋯⋯完美還原謝謝作者讓在座各位感受新竹的風」、「我永遠忘不了有一次我在新竹搭高鐵的時候看到一隻鳥被風吹到天上...」、「這首歌需要用心體會，用耳朵去感受～」、「沒有歌詞卻表達了一切」、「到外縣市求學的新竹人表示感受到家鄉的擁抱了」。目前新竹吹風版是〈強風オールバック〉在中文圈最知名的二創影片之一，YouTube已突破129萬次觀看。

image source：YouTube／UwU 不是火鍋店

不只是迷因影片，台灣獨立遊戲創作者「塔打」更直接攜手繪師ナコ，把〈強風オールバック〉做成遊戲，讓玩家透過快速點擊空白鍵幫助遊戲主角逆風前行，竟有網友的成績已破六千。

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