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賈新興：中颱卡努估周四周五北轉 轉太慢恐掃過台灣北部海域
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，中颱卡努各國路徑預測，今、明兩天路徑穩定往西北西、那霸前進，但三日、四日北轉，往台灣東北跑，如果早一點往北轉東北前進對台灣影響小，太晚有機會掃到台灣北部海域，氣象局有機會發海警。
賈新興說，卡努三、四日速度慢， 顯示路徑要有變化，但各國預測北轉時間點不同，路徑範圍也很大，南北邊高氣壓都很強，歐洲預測北邊高氣壓，五日才會減弱，才往東北跑，有機會掃到台灣北部海域，會發海警。要等明天資料才能較清楚對台灣影響。
賈新興說，今日起至4日受卡努颱風外圍環流影響，嘉義以北有局部短暫雨，午後中部、南部及花蓮有局部短暫陣雨；3日至4日要觀察卡努颱風移動速度和方向的變化，3日嘉義以北有陣雨、宜蘭有局部雨，4日各地有陣雨，中部及南部有局部較大雨勢發展機會。
5日至10日環境吹西南風，苗栗以南有局部短暫雨，宜花午後有局部短暫陣雨；4日至6日西南部沿海漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌、局部淹水等現象，民眾要多加注意。
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