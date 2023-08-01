獨／咳嗽流鼻水沒發燒以為感冒 高雄醫師：衝來診所快篩才知確診

高雄有基層診所醫師發現，近期有不少患者因為喉嚨痛、流鼻水、咳嗽，但沒有發燒，自以為是感冒上門求診，也因為沒有發燒，就診前未在家自行快篩，結果到了診所快篩，赫然發現是「兩條線」，確診新冠肺炎。

醫師說，二次確診的幼童或65歲以上長輩、慢性病等高風險族群，如有呼吸道症狀，一定要快篩或就醫，不要輕忽以為是小感冒，不快篩也不就醫，在家自行吃成藥，會有重症風險。

高醫感染科主任林俊佑說，半年前民眾普遍都還擔心到醫院看診會被感染新冠肺炎，加上還有公發快篩試劑，所以出現疑似症狀會自行在家快篩，確診再透過視訊看診。實名制家用快篩5月1日起退場，現在民眾要自行快篩，必須去藥局買快篩。很多人家中沒快篩，有呼吸道症狀多半直接衝到診所，基層的醫師為了確認，讓患者在診所做快篩，會覺得來診所快篩確診的人有增加趨勢。

林俊佑提醒，台灣新冠肺炎上一波高原期在五月中旬至七月上旬，目前中重症人數持續下降中，但未來會不會攀升還很難講。如果65歲以上民眾、孕婦、產婦、罹患慢性病如氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病等、或吸菸、BMI超過30或具影響免疫功能疾病的民眾，最近如果有呼吸道症狀，千萬不要因為沒有發燒就輕忽，以為只是普通小感冒，最好還是先快篩確認。

義大醫院一般醫學兒科主任林庭逸表示，來兒童診間求診的病患大部分都有發燒症狀，但近日有少數個案，雖有感冒症狀，但沒發燒「這些小朋友多是二度確診者！」二度確診的孩童症狀會比較輕微，也比較不會出現發燒症狀，但因為孩童也是高風險族群，所以家長不能輕忽，如果有呼吸道症狀，即使沒發燒也一定要快篩或就醫。

高市衛生局說，新冠肺炎自今年5月1日已從第五類法定傳染病降級改為第四類，實名制快篩全數退場，但衛生局仍持續提供快篩試劑給高雄市的400多間基層診所使用；也持續提供免費抗病毒藥物，讓診所開給老人家或罹患慢性病的高風險族群使用。