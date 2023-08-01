快訊

抓到了！狠砍檳榔攤闆娘多刀縫37針 熟客男落網只因「不滿被催帳」

文湖線虧錢…這站4根墩柱「巨幅廣告」超亮引熱議 網：總比測速好

一夜翻盤！中颱卡努「路徑大轉彎」氣象粉專曝原因

獨／咳嗽流鼻水沒發燒以為感冒 高雄醫師：衝來診所快篩才知確診

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄有醫師發現，近日很多病患以為自己感冒上門求診，但因沒發燒就沒自行快篩，到了診所快篩才知確診新冠肺炎。記者劉學聖／攝影
高雄有醫師發現，近日很多病患以為自己感冒上門求診，但因沒發燒就沒自行快篩，到了診所快篩才知確診新冠肺炎。記者劉學聖／攝影

高雄有基層診所醫師發現，近期有不少患者因為喉嚨痛、流鼻水、咳嗽，但沒有發燒，自以為是感冒上門求診，也因為沒有發燒，就診前未在家自行快篩，結果到了診所快篩，赫然發現是「兩條線」，確診新冠肺炎

醫師說，二次確診的幼童或65歲以上長輩、慢性病等高風險族群，如有呼吸道症狀，一定要快篩或就醫，不要輕忽以為是小感冒，不快篩也不就醫，在家自行吃成藥，會有重症風險。

高醫感染科主任林俊佑說，半年前民眾普遍都還擔心到醫院看診會被感染新冠肺炎，加上還有公發快篩試劑，所以出現疑似症狀會自行在家快篩，確診再透過視訊看診。實名制家用快篩5月1日起退場，現在民眾要自行快篩，必須去藥局買快篩。很多人家中沒快篩，有呼吸道症狀多半直接衝到診所，基層的醫師為了確認，讓患者在診所做快篩，會覺得來診所快篩確診的人有增加趨勢。

林俊佑提醒，台灣新冠肺炎上一波高原期在五月中旬至七月上旬，目前中重症人數持續下降中，但未來會不會攀升還很難講。如果65歲以上民眾、孕婦、產婦、罹患慢性病如氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病等、或吸菸、BMI超過30或具影響免疫功能疾病的民眾，最近如果有呼吸道症狀，千萬不要因為沒有發燒就輕忽，以為只是普通小感冒，最好還是先快篩確認。

義大醫院一般醫學兒科主任林庭逸表示，來兒童診間求診的病患大部分都有發燒症狀，但近日有少數個案，雖有感冒症狀，但沒發燒「這些小朋友多是二度確診者！」二度確診的孩童症狀會比較輕微，也比較不會出現發燒症狀，但因為孩童也是高風險族群，所以家長不能輕忽，如果有呼吸道症狀，即使沒發燒也一定要快篩或就醫。

高市衛生局說，新冠肺炎自今年5月1日已從第五類法定傳染病降級改為第四類，實名制快篩全數退場，但衛生局仍持續提供快篩試劑給高雄市的400多間基層診所使用；也持續提供免費抗病毒藥物，讓診所開給老人家或罹患慢性病的高風險族群使用。

快篩試劑 新冠肺炎 發燒 確診 感冒 衛生局

延伸閱讀

高雄指前瞻軌道補助多 新北：別把各項補助款混為一談

蔡總統快篩陰性 總統府：可恢復日常工作安排

曲讚高雄 羅大佑新歌《愛河人間》無償授權高市府行銷

前瞻高雄補助近1/4 游淑慧再轟中央急合理化..畫錯重點

相關新聞

卡努迴轉季風相隨 吳德榮：明起連日多雨周四周五雨勢加大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，未來一周除關注「卡努」接近台灣的程度，也要提...

中颱卡努路徑大轉彎 氣象粉專曝原因

中度颱風卡努的最新路徑潛勢預報出現大轉彎，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，民眾很好奇颱風路徑為何一夜大翻盤，預測...

卡努進入東海北轉 天氣風險：暴風圈有機會周四周五觸碰海警警戒線

天氣風險公司天氣分析林孝儒今天指出，中颱卡努暴風圈有機會在周四周五觸碰海警警戒線，不排除氣象局最快於明日針對東北部海域發...

肺腺癌有解了！龍葵抑制肺癌細胞轉移

肺腺癌有救了！中央大學生醫科學與工程學系蘇立仁副教授研究團隊在實驗室經過萃取、分析龍葵，找到肺腺癌細胞轉移（爬行）關鍵的成分，這成分與「龍葵鹼」不同，於是著手進行小分子藥物研究，希望未來能夠成為治療肺腺癌抑制轉移方法之一。

彭啟明：中颱卡努明恐發海警 今北部短暫陣雨晚間擴及至中南部

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，中颱卡努直接侵襲台灣機率不高，但就在旁邊發展，很外圍環流對...

獨／咳嗽流鼻水沒發燒以為感冒 高雄醫師：衝來診所快篩才知確診

高雄有基層診所醫師發現，近期有不少患者因為喉嚨痛、流鼻水、咳嗽，但沒有發燒，自以為是感冒上門求診，也因為沒有發燒，就診前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦