中颱卡努路徑大轉彎 氣象粉專曝原因

中度颱風卡努的最新路徑潛勢預報出現大轉彎，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，民眾很好奇颱風路徑為何一夜大翻盤，預測偏向琉球近海之後，逐漸往北北東方向迴轉。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專指出，北方太平洋高壓串聯起來形成一面牆，暫時阻擋卡努颱風繼續北上，因此未來１２小時颱風將明顯西折由偏北轉向西北西前進。

然而，高壓軸帶也不是永遠硬挺踹不破，預估８月２～３日之間卡努穿越日本那霸～宮古島間之後，此時北方西風槽線南下東移開始打擊高壓加上卡努環流夠大，不斷去卡位。使得原本串連起來的高壓軸帶「斷開」破了洞卡努便卡在兩高壓之間的鞍型場(弱點)。呈現原地打轉、滯留的現象。

同一時間，高壓也會漸漸從卡努南方西伸把颱風往上頂，同時往東北拉卡努因而慢速轉向東北飄向日本。但如果這個狀況不明顯卡努就會到處亂飄，不太受控。

氣象粉專說，至於未來是否貫穿日本，或又有其他奇特的走法，目前還難以評估，要再繼續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，卡努受「副熱帶高壓」導引，明晨中心通過琉球南方海面，向西北西，續朝東海前進，之後，其北方的高壓減弱，卡努移速減慢、滯留，導引氣流轉由其南方的高壓取代，逐漸向東北迴轉。

由於北方高壓的減弱及南方高壓的增強，各國模式模擬皆有時間及強度的差異，致使預測路徑的不確定大幅擴大。