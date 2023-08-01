卡努進入東海北轉 天氣風險：暴風圈有機會周四周五觸碰海警警戒線

天氣風險公司天氣分析林孝儒今天指出，中颱卡努暴風圈有機會在周四周五觸碰海警警戒線，不排除氣象局最快於明日針對東北部海域發布海上颱風警報，今起受外圍影響，北部有短暫雨，晚間擴及中南部。

林孝儒指出，卡努目前大概來到台北東方約910公里海面上，持續朝西北西前進，未來預測路徑將在明天至周四逐漸通過那霸至宮古島間的海域進入東海往西北西方移動，周五、六開始於東海上緩慢轉北至北北西移動。

照目前預測路徑及強度評估，卡努暴風圈有機會在周四周五觸碰海警警戒線，不排除氣象局最快於明日針對東北部海域發布海上颱風警報，且現在東部已有長浪發生，未來隨著颱風靠近，北部及東部的風浪會增大，這幾天於海邊活動請務必留意自身安全及颱風最新動態。

林孝儒指出，預測今天將持續受到卡努颱風外圍北風影響，迎風面北部有短暫陣雨，晚間更隨著颱風逐漸靠近，迎風面降雨範圍慢慢擴及至中南部。今天白天受颱風外圍下沉氣流影響，午後熱力作用將有些侷限，雖然仍有些短暫陣雨或雷雨機會，降雨程度不如昨日那麼劇烈。

林孝儒指出，明天開始到周五隨颱風進入東海，受外圍環流偏北至西北風影響，西半部將普遍轉有短暫陣雨天氣，背風面的東部以晴或多雲的天氣為主，甚至受到背風沉降作用影響，氣溫也會偏熱，尤其周四更要留意花東地區的高溫現象。

其間除中北部山區有局部大雨機會，周四周五也因為西南風增強的關係，南部也將有局部大雨的可能，甚至延續到周末颱風遠離。