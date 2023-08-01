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彭啟明：中颱卡努明恐發海警 今北部短暫陣雨晚間擴及至中南部

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
受中颱卡努外圍環流影響，北部有短暫陣雨，晚間降雨範圍將擴及至中南部。本報資料照片
受中颱卡努外圍環流影響，北部有短暫陣雨，晚間降雨範圍將擴及至中南部。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，中颱卡努直接侵襲台灣機率不高，但就在旁邊發展，很外圍環流對台灣仍有些干擾，未來幾天值得關注。

彭啟明說，卡努目前距台北東方約910公里，持續朝西北西前進。周四至周五颱風有可能觸碰海警警戒線，海上颱風警報可能於明日發布，北部及東部風浪將增大。

至於今日受颱風影響，北部有短暫陣雨，晚間降雨範圍將擴及至中南部。白天由於颱風外圍的下沉氣流影響，降雨程度較昨日減弱。

彭啟明說，明天至周五天氣隨著颱風進入東海，西半部普遍有短暫陣雨，東部則以晴或多雲為主。東部氣溫可能偏熱，尤其周四花東地區高溫需特別注意。

他指出，除中北部山區有局部大雨外，周四至周五因西南風增強，南部可能有局部大雨。雨勢可能延續至周末颱風遠離。

颱風 彭啟明

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