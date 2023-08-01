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卡努迴轉季風相隨 吳德榮：明起連日多雨周四周五雨勢加大

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卡努迴轉季風相隨 吳德榮：明起連日多雨周四周五雨勢加大

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
明日至周五受「卡努」颱風外圍環流影響，明日迎風面北台灣及中南部有局部陣雨，周四、五雨勢加大。本報資料照片
明日至周五受「卡努」颱風外圍環流影響，明日迎風面北台灣及中南部有局部陣雨，周四、五雨勢加大。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，未來一周除關注「卡努」接近台灣的程度，也要提防西南季風帶來的降雨。明日至週五(2至4日)受「卡努」颱風外圍環流影響，明日迎風面北台灣及中南部有局部陣雨，周四、五雨勢加大。

吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第6號中颱「卡努」，持續增強中；受「副熱帶高壓」導引，明晨中心通過琉球南方海面，向西北西，續朝東海前進，之後，其北方的高壓減弱，「卡努」移速減慢、滯留，導引氣流轉由其南方的高壓取代，逐漸向東北迴轉。

由於北方高壓的減弱及南方高壓的增強，各國模式模擬皆有時間及強度的差異，致使預測路徑的不確定大幅擴大。不過，颱風路徑的差異，對西南季風型態的建立影響並不大，未來一周除關注「卡努」接近台灣的程度，也要提防西南季風帶來的降雨。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日各地多雲時晴；由於「卡努」颱風外圍沉降作用，午後對流明顯減弱，但局部地區仍偶有局部短暫陣雨的機率；晚起北台灣受「卡努」颱風外圍雲系影響，轉有局部陣雨。各地區平地氣溫：北部23至34度，中部23至34度，南部24至35度，東部22至36度。

最新模式模擬顯示，明日至周五受「卡努」颱風外圍環流影響，明日迎風面北台灣及中南部有局部陣雨，周四、五雨勢加大。

此外，周五起至下周二「西南季風」帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部常有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，並形成連日多雨的條件，應持續注意最新模式的調整。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，未來一周除關注「卡努」接近台灣的程度，也要提防西南季風帶來的降雨。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，未來一周除關注「卡努」接近台灣的程度，也要提防西南季風帶來的降雨。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

颱風 吳德榮 專欄

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