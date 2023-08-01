全國創新書市串連開跑 溫羅汀曬書節聯手台大杜鵑花節

台灣最知名的書區「溫羅汀」，書區內逾20家書店將聯手於明年3月舉辦「溫羅汀曬書節」，希望比照東京神保町書街每年固定舉辦的「神田舊書節」，在杜鵑花開之際於台大周圍擺滿書攤，讓新世代讀者體會實體書的溫度。文化部辦理獎勵實體書店串連創新書市活動，共計獎勵39案，昨日辦理獲選單位共識營，由文化部長史哲與書市代表宣告全國書市正式起跑。

文化部表示，創新書市活動以「享讀福爾摩沙」為主軸，共有數百間書店、出版社、藝文團隊將自7月起的10個月間，接力辦理上百場以閱讀為核心的藝文市集，以及近千場閱讀及藝文推廣活動。邀請大眾跟著書店的腳步，漫遊台灣享受閱讀。

永樂座書店負責人、「溫羅汀曬書節」策展人石芳瑜表示，「溫羅汀曬書節」希望和台大杜鵑花節聯手，比照東京每年秋天舉辦的「神田舊書節」，固定每年3月舉辦曬書節。於杜鵑花綻放的燦爛季節在台灣大學周遭擺滿書攤，讓新世代讀者體會書香與花香交融的美麗時光。「溫羅汀曬書節」預計選3月的某個周末舉行兩天，包括實體書店店內的展覽與店外的書攤，並將台大地下道打造成一條時光隧道，展出台灣書街百年來的歷史照片。

邊譜書店負責人廖英良發現，年輕人對獨立書店的印象並不好，獨立書店必須重新建立跟年輕人的關係。成年禮金的訊息透過老師、同學間的傳播及社群分享是更有效率的方式，文化幣確實也發揮了實質的功效，讓平常預算不足的青年朋友，得以入手較高價的漫畫書與套書等。

見書店店長楊雅萍分享，見書店特別請插畫家林廉恩設計以基隆、書店為元素的閱讀禮袋，鼓勵青年朋友梭哈手上的1200點及加碼的600點文化幣，即可帶走價值共2200元的書及「梭哈禮」閱讀禮袋。這個策略成功讓書店在文化幣啟用的第一週，消費額有四分之一以上來自文化幣的貢獻。

現流冊店負責人洪沛澤表示，現流冊店規劃「有你的包裹請簽收」企劃，以成年禮的概念，邀請作家吳曉樂、朱宥勳及NGO團體法律白話文運動為青年朋友選書，包裹裡包含了給青年朋友的一封信、以及價值1800元以上的選書，目前已收到100多個預購。

文化部長史哲表示，實體書店扮演著各地重要文化據點的角色，因此，6月6日開放領用的文化成年禮金，文化部特別規劃獨立書店消費2點加碼1點的優惠，期盼讓青年朋友能夠就近進行藝文體驗。史哲提到，以目前的數據顯示，獨立書店的抵用金額一直穩定的維持在整體消費金額的10%。文化成年禮金的整體使用成效，更讓行政院同意自明年度起常態化，且擴大使用範圍至16至22歲，16歲起「一生可用7次」。

「常態化的成年禮金將成為營運的日常。」史哲表示，明年開始成年禮金將有150萬的使用人口，一年18億元的消費市場，獨立書店可望擁有1.8億元的營業額。希望以更多的閱讀、討論、講座等實體交流，最終讓大眾「重新走回書店」。

文化部表示，「享讀福爾摩沙」網站（https://readtaiwan.moc.gov.tw）即日起同步上線，方便大眾查詢全國書市與延伸活動資訊。為呼應「享讀福爾摩沙」的主題，也特別邀請參與書店以此協助選書，除了帶來現場分享外，後續也會將完整書單刊登在活動網站中。