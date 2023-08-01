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中颱卡努增胖 最快今晚海警
中颱卡努昨晚起再增強，周四離台灣最近，影響最明顯；中央氣象局預估，今晚至周三清晨發布海警機率攀升，尤其今天起至周四，北部天氣轉陰雨，周五至周日受西南風影響，雨區以中南部為主，南部有較大雨勢，可能持續至下周。
中央氣象局預報員黃恩鴻指出，隨颱風強度略增，七級風平均暴風半徑從二五○公里增至二八○公里，十級風平均暴風半徑八十里增至九十公里，預估今天近中心最大風速從每秒四十公尺增至四十五公尺。
黃恩鴻說，周四是颱風離台灣最近、影響最明顯時間點，預估當天暴風圈可能碰觸海警範圍，因此評估今天晚間至周三清晨發布海警的機率升高。
黃恩鴻表示，周二至周四受外圍環流影響，周二北部地區轉短暫陣雨，周三、周四中南部也有降雨或局部短暫雨；至於東半部降雨不多，反要注意焚風。他說，預估周四颱風會在東海附近滯留，周五大幅度北轉，往日本方向前進，朝東北方向離開；周五起，受西南風環境影響，尤其南部有較大雨勢，且可能持續至下周。
中央氣象局預報員朱美霖提醒，周二至周五台灣海面留意風浪，北海岸、東半部、恆春半島、馬祖易有長浪，海邊活動注意安全；另外，台灣附近海域風浪偏大，沿海有強陣風。各地普遍高溫卅二至卅三度，若下雨略降一、二度。
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