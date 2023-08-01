聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂鬱症年輕化 衛福部供3次免費諮商

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
據健保資料、研究顯示，近年十五至卅歲年輕族群憂鬱症盛行率增加，衛福部為此針對年輕族群提供三次免費心理諮商方案。示意圖，非新聞當事人。記者侯永全／攝影
據健保資料、研究顯示，近年十五至卅歲年輕族群憂鬱症盛行率增加，衛福部為此針對年輕族群提供三次免費心理諮商方案。示意圖，非新聞當事人。記者侯永全／攝影

經健保資料與相關研究發現，十五至卅歲年輕族群，經精神科診斷憂鬱症人數已有增加趨勢，盛行率逐步成長，衛福部為此於本月起推出年輕族群的一年三次免費心理諮商方案。衛福部長薛瑞元表示，將鼓勵年輕人勇於求助，也將自澳洲引進「心理急救包」課程，讓人認識並及早辨識周遭親友求救訊號。

「台灣已看到憂鬱症年輕化的趨勢」。薛瑞元說，以往年輕族群仰賴學校的輔導諮商系統，提供心理諮商服務，但因過去未投入太多年輕人心理健康資源，使學校資源看似已不足以處理，然而學業、家庭、情感、工作等問題，在在讓年輕族群充滿壓力，才希望透過諮商，篩選出高風險個案，再轉介至醫療系統。

台大公共衛生學院健康行為與社區科學研究所長張書森指出，國內整體自殺率下降，但是十五至廿九歲自殺率卻有上升趨勢，精神診斷就醫盛行率也從二○一六年的百分之四點八，增到二○二一年的百分之七，成長近五成。心理諮商雖不是心理疾患唯一解答，但諮商補助提供專業心理資源的第一哩路，希望建立使用資源的知識能力。

台灣臨床心理學會理事長楊建銘說，大學生脫離家庭，父母難以接受孩子改變，如父母看到孩子衣著不整，不滿批評「怎麼沒有一件衣服可以遮住肚子」等，已造成許多壓力，若孩子內在也出現焦慮，彼此就會發生衝突，心理諮商就扮演協助學生度過轉換階段的角色。

衛福部心理健康司司長陳亮妤表示，依國外研究患有憂鬱症的年輕族群，約有四成應就醫而未就醫，盼支持方案可針對憂鬱的年輕人進行危機處理。

陳亮妤說，三次補助諮商是根據七大公學協會討論出來的結果，且大學諮商有八成都是使用三次諮商，估計受惠的年輕族群人數達六千人，目前已與超過四百家諮商所、醫院等合作，並且持續增加中。

衛福部接下來將自澳洲引進「心理急救包」的課程，讓周遭的人認識並及早辨識親友求救訊號，因要在地化使用，時程還需一年半。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

憂鬱症 衛福部 心理諮商

延伸閱讀

提高在家善終比率 健保署推計畫、提高管制藥品可近性

嘉義囝仔回鄉打拚 莊仁賓接任部立嘉義醫院院長

打開諮商求助第一哩路 她盼撕抗壓差、草莓族標籤

學校輔導系統不夠用 衛福部給年輕人3次免費諮商

相關新聞

中颱卡努增胖 最快今晚海警

中颱卡努昨晚起再增強，周四離台灣最近，影響最明顯；中央氣象局預估，今晚至周三清晨發布海警機率攀升，尤其今天起至周四，北部...

民團8月20日遊行 行人零死亡5訴求

台灣每年約3千人死於交通事故，行人零死亡推動聯盟8月20日將走上凱達格蘭大道，舉行「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行...

憂鬱症年輕化 衛福部供3次免費諮商

經健保資料與相關研究發現，十五至卅歲年輕族群，經精神科診斷憂鬱症人數已有增加趨勢，盛行率逐步成長，衛福部為此於本月起推出...

登革熱孳清 近4千防蚊師領軍

南部登革熱疫情持續升溫，截至昨日新北市共有10名境外移入登革熱病例。新北市副市長朱惕之昨天和局處長、志工清除巷弄孳生源，...

李綜合、榮總聯盟 大醫院醫師進駐海線

李綜合醫療體系昨天與台中榮總簽約策略聯盟，由中榮指派專科醫師進駐大甲、苑裡院區，特別是神經外科等急重症醫師，充實台中海線...

鐵達尼號音樂劇 加演一場別錯過

百老匯經典音樂劇「Titanic鐵達尼號」為紀念倫敦版在英國演出10周年，重啟製作並進行亞洲巡演，首站選定台灣啟航，5月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦