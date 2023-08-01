憂鬱症年輕化 衛福部供3次免費諮商

經健保資料與相關研究發現，十五至卅歲年輕族群，經精神科診斷憂鬱症人數已有增加趨勢，盛行率逐步成長，衛福部為此於本月起推出年輕族群的一年三次免費心理諮商方案。衛福部長薛瑞元表示，將鼓勵年輕人勇於求助，也將自澳洲引進「心理急救包」課程，讓人認識並及早辨識周遭親友求救訊號。

「台灣已看到憂鬱症年輕化的趨勢」。薛瑞元說，以往年輕族群仰賴學校的輔導諮商系統，提供心理諮商服務，但因過去未投入太多年輕人心理健康資源，使學校資源看似已不足以處理，然而學業、家庭、情感、工作等問題，在在讓年輕族群充滿壓力，才希望透過諮商，篩選出高風險個案，再轉介至醫療系統。

台大公共衛生學院健康行為與社區科學研究所長張書森指出，國內整體自殺率下降，但是十五至廿九歲自殺率卻有上升趨勢，精神診斷就醫盛行率也從二○一六年的百分之四點八，增到二○二一年的百分之七，成長近五成。心理諮商雖不是心理疾患唯一解答，但諮商補助提供專業心理資源的第一哩路，希望建立使用資源的知識能力。

台灣臨床心理學會理事長楊建銘說，大學生脫離家庭，父母難以接受孩子改變，如父母看到孩子衣著不整，不滿批評「怎麼沒有一件衣服可以遮住肚子」等，已造成許多壓力，若孩子內在也出現焦慮，彼此就會發生衝突，心理諮商就扮演協助學生度過轉換階段的角色。

衛福部心理健康司司長陳亮妤表示，依國外研究患有憂鬱症的年輕族群，約有四成應就醫而未就醫，盼支持方案可針對憂鬱的年輕人進行危機處理。

陳亮妤說，三次補助諮商是根據七大公學協會討論出來的結果，且大學諮商有八成都是使用三次諮商，估計受惠的年輕族群人數達六千人，目前已與超過四百家諮商所、醫院等合作，並且持續增加中。

衛福部接下來將自澳洲引進「心理急救包」的課程，讓周遭的人認識並及早辨識親友求救訊號，因要在地化使用，時程還需一年半。

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