痛到無法呼吸 肋骨骨折X光不一定看得出來

60多歲林阿姨騎機車遭撞，雖驚險撿回一命，但右側胸部卻遭受嚴重創傷。送醫急診做電腦斷層檢查發現，她右側第二至第十肋骨多處骨折，連枷胸（Flail Chest）導致胸廓變形，還有氣、血胸及右側鎖骨骨折，讓她痛到快無法呼吸。經由肋骨、鎖骨復位固定手術及胸腔鏡清除血胸，術後恢復良好，順利出院。

肋骨骨折是胸部外傷中常見的問題。研究顯示，約33.3%鈍性胸部外傷會導致一根以上的肋骨骨折；所有的外傷病患中，約10%會發生肋骨骨折，也就是超過三分之一的胸部外傷患者可能因肋骨骨折而疼痛。

發生肋骨骨折原因，以車禍為大宗，約占5成；其次是跌倒，尤其老人家在濕滑的浴廁最容易發生，其他像工作意外、從高處墜落或被外力打到等，也都可能發生。

當胸部受到劇烈撞擊時，不同部位胸廓接受的力道不同，受到的傷害也會有差異。許多病人到急診時主訴為胸部撞傷、感覺急性胸痛，但X光檢查並未看出明顯肋骨骨折，等病人回家後，疼痛可能逐漸加劇，特別是起身、打噴嚏、咳嗽、提取重物時感到特別疼痛，吃止痛藥也無效，只好再回醫院檢查。

並非所有肋骨骨折都可以透過X光檢查來確定，輕微骨裂或與縱膈腔部位重疊時，無法從X光片上顯示。據統計，約5成肋骨骨折需透過其他影像工具進行診斷，例如電腦斷層掃描，透過3D重組，才可更清楚瞭解骨折的位置及型態。另外，超音波掃描或核磁共振檢查也可以幫助診斷。

外傷性肋骨骨折常見的保守治療方式，包括口服止痛藥物、靜脈注射止痛藥物、胸壁使用束腹帶固定、肋骨固定貼片或止痛貼片，及硬脊膜下或肋間神經注射止痛等。

近年肋骨骨折固定手術成為治療新趨勢，研究顯示，嚴重肋骨骨折傷患，接受肋骨固定手術，可減少呼吸器使用時間、病房住院天數、肺炎發生率、氣切需要及死亡率，並可減少止痛藥和鎮靜藥的劑量，避免胸廓畸形，比保守治療更快讓病人恢復正常生活。

肋骨骨折是常見的胸部外傷，輕微肋骨骨折通常採保守治療，2至3個月即可恢復；但對於嚴重肋骨骨折，可能會有胸廓變形導致肺炎、連枷胸、呼吸衰竭等重症，建議採手術復位，以減少重症發生率，並減輕疼痛、改善情緒或睡眠，進而提升生活品質，使病人早日回歸原來的正常生活。