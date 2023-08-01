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健康主題館／避免好菌被殺光光 益生菌別和抗生素一起吃

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
益生菌別與抗生素同時服用，否則益生菌尚未抵達腸胃道，就被抗生素全部殺光，失去效果。圖／123RF
益生菌別與抗生素同時服用，否則益生菌尚未抵達腸胃道，就被抗生素全部殺光，失去效果。圖／123RF

●腸胃道微生物種群，會影響身心健康

●適當補充益生菌，可讓腸胃道有好菌

●益生菌搭配消化酵素使用，助消化吸收

人體的腸胃道被稱為「第二個大腦」，具有數百萬神經元，擁有自主神經系統，尤其腸胃道的微生物種群，已有多項研究顯示，對於人類的身心健康有重要的影響性，因此，為了讓腸胃道擁有「好菌」，「益生菌」成了當前的熱門保健食品。不過益生菌該怎麼正確吃？藥師強調，千萬別與抗生素同時服用，否則益生菌尚未抵達腸胃道，就被抗生素全部殺光光，失去效果。

益生菌是一種存在於腸胃道的好菌，市售的益生菌可粗分為A菌、B菌、C菌、LP菌、LGG菌等，而A菌如嗜乳酸桿菌、B菌如比菲德氏菌、C菌如凱氏乳酸菌、LP菌如副凱氏乳酸桿菌、LGG菌如鼠李糖乳桿菌。補充服用益生菌，主要是幫助腸胃道可以產生足夠的能量，讓消化道的消化道菌叢活動或是改變活動方式，助腸胃道走向健康的方向。

細菌感染疾病 暫停服用益生菌

不少民眾服用益生菌的時機，多在飯前或是飯後，該時機也與一般疾病用藥的時機吻合。開業藥師張文靜表示，益生菌在現代幾乎成為常備的健康食品，但如果正因細菌性感染疾病使用抗生素期間，恐需要先暫停服用益生菌，或是服用抗生素後一小時，再吃益生菌。

張文靜指出，常見的細菌感染疾病，如泌尿道感染、呼吸道感染等，醫師會開立抗生素治療，多為廣效型抗生素，但只要是細菌，統統都會殺光，由於益生菌也是一種菌，導致使用抗生素時也會被滅掉，雖然建議可以間隔一小時使用，但仍應「先暫停服用益生菌」，把抗生素吃好吃滿後再服用較佳。

腹瀉或腸躁症 改善再吃益生菌

除了使用抗生素以外，如果人正處於疾病引起的腹瀉狀態，或長期有大腸激躁症，張文靜建議，先等腹瀉症狀改善，或是腸躁症治療告一段落後，再服用益生菌，否則也一樣沒辦法幫助益生菌達到效果。

近年也有研究顯示，益生菌可以與消化酵素搭配使用。張文靜說，益生菌著重於改善腸胃道菌叢，消化酵素則可以改善消化不良的問題，兩者搭配使用可幫助吸收，也能改善消化道的運作。

張文靜表示，高齡化社會慢性病患者多，用藥複雜度也高，有時候多重用藥，可能會影響到益生菌的使用效果，建議民眾可以先詢問社區藥師或是醫師，協助確認藥物不會與益生菌出現交互作用後，依照醫師的建議使用，才能發揮最大的效應。

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