民團8月20日遊行 行人零死亡5訴求

台灣每年約3千人死於交通事故，行人零死亡推動聯盟8月20日將走上凱達格蘭大道，舉行「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行。聯盟昨天公布5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓考制等，希望中央和地方痛定思痛，齊心打造有尊嚴的步行環境。交通部長王國材說，5大訴求與交通部立場一致，聯盟的建議，若有合適措施會納入施政參考。

昨天記者會上，有輪椅族、家長推著嬰兒車等也來聲援，在立法院群賢樓外，行人零死亡推動聯盟偕同台灣親子共學教育促進會等民團與跨黨派立委，公布5大訴求，包括健全人行設施，向地方政府、營建署喊話「人人有路走」，還我實體人行道、優化路口、道路瘦身減車速等。

另3項則是改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路，以及重建交通法制，喊話立法院下會期優先排審「交通安全基本法」，另制定具強制力、具體保障行人空間的道路設計規範，如人行道寬度下限、施作材質防滑係數低限等。

第5項則是以縣市為單位推動零死亡願景，尤其六都首長率先制定市內交通政策、道路優先保護行人，另於市區選定人流聚集道路試辦「開放街道」，每周固定時段禁止機動車流通行，還路於民。

發起人YC表示，愈多人支持交通改革，當聲音大到政府不得不面對時，就不必等100年，邀請各界一起上凱道遊行，不再忍受惡劣交通環境，還給行人一條安全的路。

消防員權益促進會理事張詠惟指出，去年消防隊出勤緊急救護高達130萬人次，其中竟高達3成、約30萬人次是因車禍送醫；第一線人員見過太多不必要道路死傷，造成消防人力資源消耗，政府不能夠再漠視交通平權，亟需改革。

交通部長王國材昨天表示，民團訴求尊重行人路權，讓行人走行穿道有充分路權，避免受傷害，與交通部立場一致，交部在工程、教育、執法與監理也朝此方向推動；若政府作為有不足之處，對民團指教、建議虛心檢討，合適措施亦會納施政參考。