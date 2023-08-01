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登革熱孳清 近4千防蚊師領軍

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北副市長朱惕之（右前）昨天和局處長、志工清除巷弄孳生源。圖／新北衛生局提供
新北副市長朱惕之（右前）昨天和局處長、志工清除巷弄孳生源。圖／新北衛生局提供

南部登革熱疫情持續升溫，截至昨日新北市共有10名境外移入登革熱病例。新北市副市長朱惕之昨天和局處長、志工清除巷弄孳生源，他說，新北市已經培訓3902位防蚊師，可回到所屬社區，帶領民眾定期清除孳生源。

杜蘇芮颱風遠離，重見陽光，為避免風雨積水造成蚊蟲孳生，新北市29區昨天加強清除孳生源。朱惕之表示，沒有孳生源就沒有病媒蚊，就沒有登革熱，斑蚊是登革熱的病媒蚊，喜歡在有水的地方下卵，孵化成蛹約5至8天，呼籲市民應至少每周1次巡視及清刷積水容器。

朱惕之說，為防治社區登革熱第一線，新北市2016年開辦「社區防蚊師」課程，內容有病媒蚊知識與防治、社區防蚊宣導與巡檢技巧，以及孳生源清除分組實務教學，防蚊師可向居民宣導基本防疫知識及孳生源清除規畫，帶領民眾定期清除孳生源，確保「巡倒清刷」基本防疫能量得以落實。

新北市衛生局長陳潤秋說，夏天是登革熱流行期，又適逢旅遊暑假旺季，人口移動往來頻繁，自境外或南部感染的風險漸增。截至昨天新北有10名境外移入登革熱病例，但無本土病例。呼籲民眾如有發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛、皮膚紅疹、結膜炎等疑似症狀，應盡速就醫並告知旅遊史，以免疫情擴散。

登革熱 防蚊

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