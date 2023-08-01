新北：境外移入登革熱風險增 今年已10例

中央社／ 新北31日電

新北市政府衛生局表示，炙熱的夏天是登革熱流行期，又適逢旅遊暑假旺季，感染的風險漸增。截至今天已有10起境外移入登革熱病例，但無本土性病例。呼籲民眾嚴加防疫。

新北市副市長朱惕之今天前往板橋光華里參加「市民清潔日活動」，率領相關局處首長與社區志工暨里民一同在巷弄清除孳生源。

朱惕之除了頒發里長周秀美等「社區防蚊師」證書，並呼籲市民落實「每週1日清潔日」做好居家環境巡查，並掌握「巡、倒、清、刷」4大要領，清除積水容器與容器減量，嚴加防疫徹底杜絕登革熱。

衛生局長陳潤秋表示，炙熱的夏天是登革熱流行期，又適逢旅遊暑假旺季，人口移動往來頻繁，新北市自境外或南部感染的風險漸增。

衛生局表示，新北市截至今天統計，今年共有10起境外移入登革熱病例，雖然仍無本土性病例。但仍呼籲民眾如有發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹、結膜炎等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史，以利及早發現社區中隱藏病例，及早介入緊急防治工作，避免疫情擴散。

衛生局 登革熱

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