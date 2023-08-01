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登革熱升溫 台南成立稽督大隊

聯合報／ 記者鄭惠仁陳雅玲／連線報導

杜蘇芮颱風過後本土登革熱疫情升溫，台南昨新增23例，累計691例，市府考量疫情持續嚴峻，決定成立登革熱稽督大隊，落實病媒蚊孳清；另，雲林昨增4例，全縣累計115例，因斗六疫情有升溫跡象，縣府人員進駐取締發現戶外容器積水到處可見，顯示民眾的警覺性不夠，擬加重處分，杜絕疫情。

台南新增23例包括東區8例、永康6例、南區3例、北區2例，中西區、仁德區、安南區及關廟區各1例，年齡介於3歲至71歲。

因南市各區登革熱疫情持續嚴峻，國軍化學兵緊急戶內外噴藥，南市衛生局每日皆動員200多人次投入化學防治工作，無暇兼顧社區孳清工作，但市長黃偉哲認為清除孳生源才是登革熱防治的重中之重，為此昨指示秘書長方進呈開登革熱稽督大隊成立討論會議，召集市府各局處協調人力支援調度、依疾病管制署登革熱防治工作指引，分級成立登革熱稽督大隊。市府初步規畫，針對原南市6個區、仁德區，及永康的社區、工地、學校、市場及髒亂點，嚴格執行孳清稽督，落實「孳清、孳清、再孳清」。

衛生局表示，上周於永康區調查1016戶、其中陽性戶19戶，查獲616個積水容器、26個陽性容器，開出14張舉發單，累計開出舉發單343張、罰單124張；環保局針對查獲孳生源部分，6月13到昨天總計告發219件。

雲林新增4例都在古坑鄉，縣府為防堵疫情，14日起由環保局派員並使用空拍機在古坑巡查有孑孓的積水容器，因斗六疫情有升溫跡象，前天起也進駐稽查，截至昨天，兩鄉鎮共計開出69張罰單，其中古坑開出65張罰單。

縣府也表示，斗六確診病例已擴散至9個里，2天也開出4張罰單，稽查時更發現積水容器隨處可見，為了徹底遏阻病媒蚊孳生機會，擬研議加重處分。

疫情 登革熱 罰單

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