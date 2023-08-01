南北登革熱夾攻 彰化嚴防守

本土登革熱升溫，彰化縣還沒有本土確診病例，但周圍的台中、南投、雲林都已有本土病例。彰化縣長王惠美表示，今年登革熱確診個案是近10年來最高，彰化面臨南北夾攻下，千萬要守住防線。彰化縣衛生局祭出獎勵措施，鼓勵醫師積極採檢通報，篩出本土確診者可獲得5000元禮券。

颱風過後，本土登革熱升溫，王惠美表示，目前台南、雲林、高雄、台中、屏東、南投等都有確診病例，彰化面臨南北夾攻，加上颱風過後確診數增加，面對登革熱不能掉以輕心，加強環境清消。

王惠美提醒，民眾若有疑似症狀，如有發燒38℃以上、肌肉關節痛及後眼窩痛、發燒3到4天後皮膚出紅疹等疑似症狀時，應盡速就醫，告知醫師活動史及接觸史，以利篩檢通報。

縣府表示，彰化縣衛生局、環保局上個月已提前進行防治措施，提醒民眾對生活周遭容器要落實「巡、倒、清、刷」，避免滋生病媒蚊，杜絕登革熱；若爬山出遊要穿長袖薄外套，噴防蚊液以避免被病媒蚊叮到。

彰化縣衛生局表示，感冒症狀也和登革熱症狀很像，為加強醫療院所積極採檢通報，即日起至8月31日止，彰化縣醫師發現居住或設籍於彰化民眾疑似症狀就醫，發病3日內通報，完成登革熱快篩及採檢程序。

經中央實驗室研判為本土確診病例者，通報醫師每例可獲5千元禮券，鼓勵醫療院所迅速通報，有助於防止疫情擴大。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍表示，如果民眾有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、咳嗽、流鼻水、全身骨頭痠痛等症狀時，要儘快就醫，彰化診所醫院也都動起來，協助進行篩檢，一起守護彰化面對登革熱疫情。