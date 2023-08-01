李綜合、榮總聯盟 大醫院醫師進駐海線

李綜合醫療體系昨天與台中榮總簽約策略聯盟，由中榮指派專科醫師進駐大甲、苑裡院區，特別是神經外科等急重症醫師，充實台中海線大甲到苑裡的醫療資源。昨天簽約儀式衛福部次長王必勝、中榮院長陳勢安、李綜合董事長李順安與苗栗縣長鍾東錦、台中市衛生局長曾梓展都到場。

王必勝說，李綜合、中榮策略聯盟，讓海線得到醫學中心支援，這是是醫學中心與地區醫院結合的良好範例，一起把苗栗南邊、台中海線的醫療做到最好。

鍾東錦說，苗栗最差的是醫療，李綜合鞏固苗南的醫療資源，與中榮合作可提升醫療服務，對苗栗人來說，也希望中央能夠讓苗北、苗中獲得足夠的醫療資源。

陳適安說，中部偏鄉醫療資源缺乏，專科醫師比北部更少，李綜合在海線，很多急重症要立即處理，中榮今年初派8名醫師駐診，年底會有30位主治醫師。

李順安指出，苗栗從頭份到台中大甲區40多公里，只有李綜合苑裡院區是中度級急救責任醫院；苗栗南端醫療資源缺乏，只有苑裡院區有小兒科、婦產科病房，肩負海線所有急重症，例如開腦手術、心肌梗塞急、重大外傷等。

根據李綜合統計，今年1月迄今，透過轉診制度到中榮個案已有213起，平均每個月30件，顯示與中榮策略聯盟後，更落實醫療分級，優化海線醫療資源。

中榮腦腫瘤神經外科醫師李旭東擔任李綜合醫療體系總院長，他強調兩院擴大合作，已有神經外科、神經內科、心臟內科、胸腔外科等20名醫師進駐，未來還會繼續加派。