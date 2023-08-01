聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵達尼號音樂劇 加演一場別錯過

聯合報／ 本報訊
「東尼獎音樂劇Titanic鐵達尼號」首次來台演出，25人大編制、全倫敦西區演員的華麗陣容，引領觀眾揭開鐵達尼號歷史傳奇故事。圖/泓洋國際、愛樂愛城文化傳媒提供
「東尼獎音樂劇Titanic鐵達尼號」首次來台演出，25人大編制、全倫敦西區演員的華麗陣容，引領觀眾揭開鐵達尼號歷史傳奇故事。圖/泓洋國際、愛樂愛城文化傳媒提供

百老匯經典音樂劇「Titanic鐵達尼號」為紀念倫敦版在英國演出10周年，重啟製作並進行亞洲巡演，首站選定台灣啟航，5月24日開賣引起搶購熱潮。「鐵」劇首次來台演出，為讓更多劇迷能觀賞到此傳奇巨作，主辦單位特與國外團隊爭取，確定於9月8日下午加演一場，呼籲大家千萬把握機會購票，不要再錯過。

「Titanic鐵達尼號」音樂劇1997年推出即榮獲音樂劇界奧斯卡的東尼獎5項大獎，包含包括最佳音樂劇、最佳音樂劇劇本、最佳原創音樂等，是一部不論在劇本或是音樂都不容錯過百老匯精彩大劇。倫敦版於2013年首演，今年首度登「台」，開賣後即在網路上掀起一波討論，更難得是本次台灣演出百分之百全倫敦西區卡司，是台灣引進百老匯巡迴音樂劇作品中從未有過的第一流陣容！人物全由真實故事改編、高水準的巡演製作、撼動人心的動人歌曲，帶領觀眾感受經典百老匯音樂劇的魅力！

由泓洋國際與愛樂愛城文化傳媒主辦的「東尼獎音樂劇Titanic鐵達尼號」8月31日至9月10日在台北表演藝術中心演出。

購票請洽udn售票網https://reurl.cc/b9o79o

音樂劇 鐵達尼號 倫敦

延伸閱讀

即將封箱！音樂劇「苦魯人生」台中開演倒數

孫協志音樂劇合體夏宇童破局 卓文萱幽默：畢竟太太在

影／金門音樂劇《捕鼠記》開演 帶民眾重溫時代悲歌

外媒譽為此生必看！倫敦西區原版音樂劇「最後那五年」全面啟售

相關新聞

中颱卡努增胖 最快今晚海警

中颱卡努昨晚起再增強，周四離台灣最近，影響最明顯；中央氣象局預估，今晚至周三清晨發布海警機率攀升，尤其今天起至周四，北部...

民團8月20日遊行 行人零死亡5訴求

台灣每年約3千人死於交通事故，行人零死亡推動聯盟8月20日將走上凱達格蘭大道，舉行「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行...

憂鬱症年輕化 衛福部供3次免費諮商

經健保資料與相關研究發現，十五至卅歲年輕族群，經精神科診斷憂鬱症人數已有增加趨勢，盛行率逐步成長，衛福部為此於本月起推出...

登革熱孳清 近4千防蚊師領軍

南部登革熱疫情持續升溫，截至昨日新北市共有10名境外移入登革熱病例。新北市副市長朱惕之昨天和局處長、志工清除巷弄孳生源，...

李綜合、榮總聯盟 大醫院醫師進駐海線

李綜合醫療體系昨天與台中榮總簽約策略聯盟，由中榮指派專科醫師進駐大甲、苑裡院區，特別是神經外科等急重症醫師，充實台中海線...

鐵達尼號音樂劇 加演一場別錯過

百老匯經典音樂劇「Titanic鐵達尼號」為紀念倫敦版在英國演出10周年，重啟製作並進行亞洲巡演，首站選定台灣啟航，5月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦