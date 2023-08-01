鐵達尼號音樂劇 加演一場別錯過

百老匯經典音樂劇「Titanic鐵達尼號」為紀念倫敦版在英國演出10周年，重啟製作並進行亞洲巡演，首站選定台灣啟航，5月24日開賣引起搶購熱潮。「鐵」劇首次來台演出，為讓更多劇迷能觀賞到此傳奇巨作，主辦單位特與國外團隊爭取，確定於9月8日下午加演一場，呼籲大家千萬把握機會購票，不要再錯過。

「Titanic鐵達尼號」音樂劇1997年推出即榮獲音樂劇界奧斯卡的東尼獎5項大獎，包含包括最佳音樂劇、最佳音樂劇劇本、最佳原創音樂等，是一部不論在劇本或是音樂都不容錯過百老匯精彩大劇。倫敦版於2013年首演，今年首度登「台」，開賣後即在網路上掀起一波討論，更難得是本次台灣演出百分之百全倫敦西區卡司，是台灣引進百老匯巡迴音樂劇作品中從未有過的第一流陣容！人物全由真實故事改編、高水準的巡演製作、撼動人心的動人歌曲，帶領觀眾感受經典百老匯音樂劇的魅力！

由泓洋國際與愛樂愛城文化傳媒主辦的「東尼獎音樂劇Titanic鐵達尼號」8月31日至9月10日在台北表演藝術中心演出。

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