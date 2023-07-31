天合聯盟手提行李計算器 協助旅客釐清跨航空公司規定

得益於天合聯盟新推出的手提行李計算器，所有搭乘天合聯盟成員航空公司的旅客，在這些聯盟成員間轉機時可以放心了，因為他們將能確定自己的手提行李符都可以符合行程中的每家航空公司的規定。乘客只需在SkyTeam.com上輸入自己的艙位等級，以及搭乘的航空公司，計算器即可在幾秒鐘內完成剩下的工作，讓他們在前往機場之前即可高枕無憂。

天合聯盟表示，手提行李計算器是天合聯盟最新的創新工具，旨在為每一位旅客提供全球所有航空聯盟中最無縫、最可持續的客戶旅程，而這也是天合聯盟的使命。此手提行李計算器可快速比較旅客行程中每家航空公司的手提行李限額，並根據每個航班最嚴格的手提行李和個人物品限額（包括行李尺寸和最大重量）得出結果。

天合聯盟首席執行官胡博凱（Patrick Roux）指出，旅客在行程中攜帶正確尺寸、重量之手提行李，意味著乘客可以是先避免在登機口遇到手提行李不符規定轉托運的突發狀況。得益於天合聯盟新推出的手提行李計算器工具，乘客可以快速瞭解自己可以攜帶多少物品登機，並安心享受他們的旅程，因為他們知道自己的旅行必需品在飛機的限制範圍內，且放置在機艙內觸手可及的地方。