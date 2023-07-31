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環境部將揭牌！環團籲修環評參與要點 開放拍攝及發言

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團與立委今召開記者會要求環保署升格前，先更新環評參與要點。圖為四接環評第5次環評初審會議，環團衝進會議室高喊程序違法、立即散會。聯合報系資料照
環團與立委今召開記者會要求環保署升格前，先更新環評參與要點。圖為四接環評第5次環評初審會議，環團衝進會議室高喊程序違法、立即散會。聯合報系資料照

環保署8月22日將升格成環境部，環團及立委認為，環保署升格前應先更新環評參與要點，呼籲即將接任環境部長的薛富盛，新官上任三把火，應即刻檢討改善；環保署表示，將審慎評估各界意見。

環團及立委今召開「環境部升格前應先還我公民參與權」記者會，並提出5點訴求，包含歸還既有公民參與權利，恢復2次以上發言權；升格前邀集專家學者啟動要點修正會議；改善直播品質，並恢復線上參與民眾簡報機制；開放拍攝、錄音，環委不得以保護肖像權為由拒絕；依旁聽要點回覆所有與會有關意見。

時代力量立委陳椒華說，長期參與各種開發案的環評，認為目前的環評機制仍有許多問題，尤其在環保署長張子敬任內問題最多。過去遇到重大爭議會舉行專家會議來釐清，但這幾年環評淪為形式，不管有多少疑慮，各種開發案最後仍有條件通過，認為環境部未來應針對開發單位使用不實資料進行環評有積極作為。

民進黨立委洪申翰人認為，環評旁聽的「制度化」須更明確，如今政府任何決策均強調公民參與，尤其各種開發案的環評一旦通過，對居民生活、環境有重大影響，因此，若連環評會議的旁聽都無明確規範，要怎麼期待民眾願意相信這套制度，當環評不被信任，就算通過，後續仍會衍生更多問題與爭議。

台灣蠻野心足生態協專職律師蔡雅瀅指出，環評旁聽要點訂定至今已逾14年，內容過時且不當限制公民參與，應早市檢討修正，其中要點第8點「不得於會場攝影、錄影或錄音」，與目前環評會議已有線上直播的實況不符，且官方直播有時出現設備異常中斷，開放民間同步自行紀錄可避免爭議；另疫情期間的線上會議已被濫用，遇到爭議大的開發案就採線上方式增加公民參與困難度。

環保署綜計處科長劉彥均回應，訂定旁聽要點是為了落實民眾參與並兼顧環評秩序、供參加者有規可循，所有的環評會議從2020年起開始直播，環評審查流程、文件及各式資訊也都能從環保署網站上取得，並針對無法前來的民眾開放call out管道，目的便是落實民眾參與的精神。各團體今天的主張均已收到，未來將會把這些意見審慎評估。

環評 環保署 直播

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