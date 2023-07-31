農業部明揭牌 動保團體向首任部長陳吉仲「獻金句」

農業部明天正式掛牌成立，升格後畜產和動保將分屬不同部門，動物將有獨立專責的動物保護司，動保團體今發布聯合聲明，獻上「政治金句」盼農業部首任部長陳吉仲勿忘動物苦難，並呼籲盡速修法「全面禁止金屬獵具」、盡快公布「寵物業者管理辦法」，讓動物繁殖、飼養、展售、遊戲等納入規範。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，期許主管機關因應變革將思維轉向以動物保護為主，應修法禁止販售與製造殘酷金屬陷阱、不當飼養（籠錬犬）案件的稽查與執法應確實、以「人道犬隻族群管理原則」加強源頭管理流浪動物、全面廢除教育訓練使用動物、展演場所禁止利用動物表演及與人互動、禁止圈養不適合圈養的物種如鯨豚類。

台灣愛鼠協會理事長張勝鬘表示，鑑於台灣上千種非犬貓小動物在市面流竄，長年亂象頻傳，盼「寵物業者管理辦法」盡速公布，充分規畫繁殖、展售、飼養、遊戲、運輸等環節，以彌補法條漏洞；鳥語獸躍調查員林婷憶認為，主管機關應規畫任何動物的繁殖、買賣、進口，否則除飼主責任、棄養及溢出問題，還可能演變成要解決外來種問題。

台灣刺蝟照護推廣協會理事長黃士玲說，期盼未來在動保司底下的相關科室除貓犬業務外，也能加速管理非貓犬動物，包含繁殖場環境、繁殖許可登記、非貓犬業者進口販售管理以及寵物所處地方的動物福利等，改善數十年來的非貓犬繁殖亂象，進而保護台灣本土物種。

終結金屬獵具對動物危害國發會兩次提點子成功發起人柯元傑說，山豬吊不只大量動物被殘害，同時造成氾濫的使用，違反販賣、私宰野生動物，嚴重影響台灣國際動保形象，英國等先進國家早已禁止這非人道致命陷阱，反觀台灣此法案擱置行政院至今快2年多，盼農業部成立後盡速修法通過、落實管理。

為牛請命草山牛聯絡人文化大學森林系胡正恆建議，農業部應撥牛肉營業獲利的1%作為「台灣役用牛、肉用牛保護協會」的國家基金；倖存的野化牛群不受非法獵捕與安樂宰殺的威脅；國家應培力牛場周圍的鄰里社區，除傳承愛牛文化與農藝組織外，應設置國家級的開放山林庇護場。