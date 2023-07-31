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卡努變強海警機率攀高 一張圖看北部明轉雨、南部周五起雨勢明顯

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中颱卡努今晚起再增強，中央氣象局指出，明晚至周三清晨發布海警機率再提高，颱風在周四離台灣最近，影響最明顯。示意圖。圖／本報資料照片
中颱卡努今晚起再增強，中央氣象局指出，明晚至周三清晨發布海警機率再提高，颱風在周四離台灣最近，影響最明顯。示意圖。圖／本報資料照片

中颱卡努今晚起再增強，中央氣象局指出，明晚至周三清晨發布海警機率再提高，颱風在周四離台灣最近，影響最明顯。明天起至周四，北部轉陰雨；周五至周日受西南風影響，雨區以中南部為主，尤其南部有較大雨勢，且可能持續至下周。

中央氣象局預報員黃恩鴻指出，颱風目前距離台灣還有1100多公里，朝北北西轉西北前進，預估速度會愈來愈慢。今晚颱風強度將略增，七級風平均暴風半徑250公里增至280公里、十級風平均暴風半徑80公里增至90公里，明天近中心最大風速也從每秒40公尺預估增至每秒45公尺。

他說，周四是颱風離台灣最近，影響最明顯時間點，預估當天暴風圈可能碰觸海警範圍，因此周二晚間至周三清晨，發布海上警報機率比先前評估更高。

黃恩鴻說，周二至周四受外圍環流影響，明天北部地區轉短暫陣雨，周三、周四中南部也有降雨或局部短暫雨，東半部降雨則不多，反要注意焚風。

他說，預估周四颱風會在東海附近滯留，周五大幅度北轉，往日本方向前進，朝東北方向離開。周五起，受西南風環境影響，特別是中南部，尤其南部有較大雨勢，且可能持續至下周。

溫度方面，各地普遍高溫32至33度，若下雨略降1、2度，整周溫度變化不大。

一周天氣趨勢。圖／中央氣象局提供
一周天氣趨勢。圖／中央氣象局提供

颱風 氣象局 卡努颱風

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