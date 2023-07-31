卡努最新路徑！明深夜可能發海警 中南部逢「年度大潮」嚴防雨時長

中颱卡努今、明天增強，周三至周四離台灣最近，暴風半徑可能碰觸台灣近海範圍，不排除明深夜至周三清晨發布海警，但後續北轉角度仍有高度不確定。另外，周二至周三，南部適逢年度大潮，降雨持續較大嚴防排水不良，其中周三中南部沿海低漥提防淹水可能；周四轉西南風，中南部仍要留意雨時長。

中央氣象局預報員朱美霖表示，預估颱風未來朝西北西方向移動，今天下午強調略增，目前近中心最大風速每秒40公尺，暴風半徑也有略為擴大趨勢，七級風平均暴風半徑250公里。

她指出，從最新路徑預測圖來看，颱風未來以穩定方向朝西北西方向接近琉球海域，今、明兩天為增強過程，不過周三通過琉球群島，來到偏向台灣東北方一帶，因附近導引氣流不明顯，颱風速度可能略減，減慢後也有往北轉趨勢，加上屆時海洋條件不適合發展，維持中颱程度且略減，後續則往北北東方向前進。

今、明兩天，隨著颱風外圍雲系漸近，目前環境偏北風，以致北台灣附近雲系偏多，中南部近山區也有午後陣雨發展，目前累積雨量不多，北海岸、西半部一帶沿海都有零星陣雨，午後近山區也有局部雨勢。

周三至周四，颱風最接近台灣，受外圍環流影響，北台灣降雨有略增趨勢，中南部也有間歇降雨。她提醒，隨著颱風往北遠離，周五至下周一，台灣以西南風環境為主，中南部有斷續陣雨出現，提醒下雨時間較長。

朱美霖提醒，周二至周五台灣海面要留意風浪，包括北海岸、東半部、恆春半島、馬祖易有長浪，台灣附近海域浪高2至3米，海邊活動要注意安全；另外，台灣附近海域風浪偏大，沿海有強陣風。

中央氣象局下午發布大雷雨即時訊息，警戒區域為嘉義縣、台南市、高雄市，至下午4時30分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布山區暴雨災防告警訊息，持續時間至下午5時25分；此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並注意安全。