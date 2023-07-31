快訊

NONO訊畢50萬交保 白衣女子帶錢辦保…他快步離開不發一語

NONO今晨睡眼惺忪接傳票…朱海君家中目睹不語 警登門搜扣3C產品追查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡努最新路徑！明深夜可能發海警 中南部逢「年度大潮」嚴防雨時長

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中颱卡努今、明天增強，周三至周四離台灣最近，暴風半徑可能碰觸台灣近海範圍，不排除明深夜至周三清晨發布海警。圖／取自中央氣象局網站
中颱卡努今、明天增強，周三至周四離台灣最近，暴風半徑可能碰觸台灣近海範圍，不排除明深夜至周三清晨發布海警。圖／取自中央氣象局網站

中颱卡努今、明天增強，周三至周四離台灣最近，暴風半徑可能碰觸台灣近海範圍，不排除明深夜至周三清晨發布海警，但後續北轉角度仍有高度不確定。另外，周二至周三，南部適逢年度大潮，降雨持續較大嚴防排水不良，其中周三中南部沿海低漥提防淹水可能；周四轉西南風，中南部仍要留意雨時長。

中央氣象局預報員朱美霖表示，預估颱風未來朝西北西方向移動，今天下午強調略增，目前近中心最大風速每秒40公尺，暴風半徑也有略為擴大趨勢，七級風平均暴風半徑250公里。

她指出，從最新路徑預測圖來看，颱風未來以穩定方向朝西北西方向接近琉球海域，今、明兩天為增強過程，不過周三通過琉球群島，來到偏向台灣東北方一帶，因附近導引氣流不明顯，颱風速度可能略減，減慢後也有往北轉趨勢，加上屆時海洋條件不適合發展，維持中颱程度且略減，後續則往北北東方向前進。

今、明兩天，隨著颱風外圍雲系漸近，目前環境偏北風，以致北台灣附近雲系偏多，中南部近山區也有午後陣雨發展，目前累積雨量不多，北海岸、西半部一帶沿海都有零星陣雨，午後近山區也有局部雨勢。

周三至周四，颱風最接近台灣，受外圍環流影響，北台灣降雨有略增趨勢，中南部也有間歇降雨。她提醒，隨著颱風往北遠離，周五至下周一，台灣以西南風環境為主，中南部有斷續陣雨出現，提醒下雨時間較長。

朱美霖提醒，周二至周五台灣海面要留意風浪，包括北海岸、東半部、恆春半島、馬祖易有長浪，台灣附近海域浪高2至3米，海邊活動要注意安全；另外，台灣附近海域風浪偏大，沿海有強陣風。

中央氣象局下午發布大雷雨即時訊息，警戒區域為嘉義縣、台南市、高雄市，至下午4時30分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布山區暴雨災防告警訊息，持續時間至下午5時25分；此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並注意安全。

颱風 卡努颱風

延伸閱讀

中颱卡努亂空中交通 各航空公司航班異動一次看

颱風襲華北6省市 列車效應 北京暴雨料逾70小時

一堆人搞錯！颱風越畫越大「是強度提升？」氣象局一張圖解答

卡努之後平靜期？ 賈新興指這天前後才再次有利颱風生成

相關新聞

停班課整理包／中颱卡努預計下午發陸警！北部是否放颱風假 最快晚上8點宣布

中央氣象局已於1日晚上針對中颱卡努發布海上颱風警報，卡努最新路徑，目前以每小時11轉7速度朝西北西進行，明天暴風圈不排除接觸台灣東北部陸，氣局預計2日下午5時30分可能發布陸上警報，警戒區範圍將涵蓋台北、新北、基隆、宜蘭。

卡努偏西走「明暴風圈有機會掠過大台北」天氣風險：周四風力恐達停班課標準

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今起周五各地風浪大，需防範西部豪大雨。今明兩天颱風卡努偏西走的幅度多了一點，預測暴...

卡努發威北部接近放颱風假標準 桃市府緊盯「這3區」

今年第6號颱風卡努持續增強，根據中央氣象局最新預測路徑，颱風暴風圈有機會在周四深夜至周五上午間碰到北部陸地，外界再度關心...

中颱卡努逼近！北北基等7縣市大雨特報 基隆北海岸恆春強風特報

中颱卡努接近中，氣象局發布北北基等7縣市大雨特報，基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼綠島則要注意強風。

車主注意！ 新北市今17點開放水門 這些路段紅黃線停車

卡努颱風進逼北台灣，新北市交通局表示，配合高灘地停車場、重新橋下剪刀門至21號越堤道只出不進，自今天傍晚5點起開放水門周...

卡努颱風逼近苗縣頭屋雨量豐沛 明德水庫預防性洩洪

卡努颱風逼近，苗栗縣出現間歇性大雨，其中頭屋鄉雨量測站今天已逾100毫米，明德水庫接近滿水位，考量颱風外圍環流影響，水庫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦