遭質疑大量倍拉維抗病毒藥將過期？疾管署數據澄清

近期COVID-19抗病毒藥物「莫納皮拉韋」改有條件使用，遭質疑與大量「倍拉維」將過期，才更改用藥規定。疾管署今天澄清，並非事實，效期至今年8月底的藥物僅744人份。

衛生福利部疾病管制署28日修訂COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）使用條件，將原先「可降低死亡率建議使用」和「條件下使用」兩項，改為「有條件下使用」，被外界質疑是技術性阻擋開立莫納皮拉韋，與有大量倍拉維（Paxlovid）將過期有關。

衛福部疾管署副署長曾淑慧今天回應媒體，據統計，目前倍拉維全國總庫存量約38萬人份，藥物保存有效期限介於今年8月至明年12月底間，其中效期至今年8月底藥物僅744人份，占總庫存量千分之2，倍拉維每天全國總使用量為1400人份。

曾淑慧強調，並沒有外界質疑的「有大批倍拉維即將過期」情形，疾管署有監測及儲備管理機制。另外，這次莫納皮拉韋用藥條件是為提供更佳的治療建議，依國際實證資料及專家意見進行調整，並非無限縮用藥。

曾淑慧進一步說明，世界衛生組織（WHO）早在去年9月公布的治療指引，基於藥物療效和作用機轉，將莫納皮拉韋列為有條件建議藥物，用於治療非重症，但有極高住院風險的確診個案，同時建議應採取相關的緩減措施，減少藥物可能造成危害。

曾淑慧表示，發表於國際期刊的英國ThePANORAMIC trial的臨床實證資料顯示，莫納皮拉韋於Omicron病毒株流行期無法有效降低已接種過疫苗、而且具有重症風險因子的COVID-19門診患者住院及死亡風險，但對於臨床試驗結果推論在多國專家間仍存在爭議。

曾淑慧說，經檢視國際間診治指引用藥建議、最新臨床實證及國際作法，建議以倍拉維優先，只有在醫師評估過病人用藥風險後，如洗腎患者或正在服用藥物可能產生交互作用等，當無法使用優先建議藥物，或臨床上無其他替代療法，只適用莫納皮拉韋治療的條件下才建議使用。