出國搭廉航CP值更高？ 內行人分析：5點輸傳統航空
廉價航空是許多小資族出國的好選擇，不過日前有位女網友表示，她雖然收入不低，但認為廉航價格平價，而且飛行時間佔旅行的一小部分，不需要特別花大錢搭乘傳統航空，好奇「為什麼收入或消費比我低的朋友，都很少會選擇搭乘廉航」？對此，比較內行的網友們大致點出5點差異，「行李托運量、班機時間較不好、座位舒適性、專業度、服務都有差」。
一名網友在Dcard發文表示，她只要飛機航行時間不超過10小時，而且直飛的話，都會選擇搭乘廉價航空，因為她認為飛機只會飛幾個小時，把錢花在這裡不划算，但原PO發現「身邊朋友即使收入或消費比我低的，都很少會選擇搭廉航，最近很多人去日本，也都搭長榮航空」，讓她疑惑「長榮航空跟廉價航空的體感沒有差很多，短程飛機也不需要看電影，為什麼大家不搭廉航？」
對此，內行人表示「因為廉航取消航班機率較高吧，航班速度比不上傳統航空，很多人會怕麻煩」、「行李托運、班機時間、班機穩定度、專業度、服務都有差，已經出國玩了，為了省幾千塊而浪費時間，有夠不值得」、「搭10小時算短程範圍？而且傳統航空有含行李托運，妳如果行李不托運，那當然廉航很適合啊」、「我之前也很愛坐廉航，但現在價差沒有大到我想坐廉航，而且我自己覺得傳統航空起飛降落都比較穩，廉航小飛機很晃，讓我很害怕。有時候我也會升商務艙，現在人潮多，排隊時間實在可怕」、「如果廉航不想搭很鳥的時段，我看廉航跟華航價格沒有差很多，而且廉航位置不是滿小的嗎？我寧願多花一點錢換坐的舒服」。
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