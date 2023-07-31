8月1日起 青安貸款、友善提供多元生理用品計畫2新制上路

自8月1日起，青安貸款精進方案、友善提供多元生理用品計畫2新制上路。行政院長陳建仁今天透過臉書表示，健全房市不僅要打擊炒作，也要同時減輕購屋族群的負擔。從明天開始「青安貸款」大升級，讓需要購屋的年輕朋友，可以減壓安心買房。

陳建仁指出，從提高貸款額度、利息補貼加碼、延長貸款年限及寬限期四個面向著手，務實減輕購屋負擔。「自購住宅貸款利息補貼」方案也補貼1碼，利率最低下修至0.812%，有需要的朋友請務必參考看看。

針對友善提供多元生理用品計畫，陳建仁也說，提升性別平等，照顧不同族群的需求，解決月經貧窮是其中的一環。對於不利處境的朋友來說，生理用品的添購，是生活上的負擔，可能也是部分孩子成長過程中羞於開口的一件事。