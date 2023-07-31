一堆人搞錯！颱風越畫越大「是強度提升？」氣象局一張圖解答

根據中央氣象局表示，中度颱風卡努周二至周四距離台灣會較為接近，不排除明天晚間至周二清晨發布海上颱風警報的可能，但是暴風半徑是否接近台灣，仍然有很大變數。對此有網友看到颱風路徑後好奇，「為何颱風要越畫越大？」，氣象局也曾解釋，颱風紅圈範圍越大，代表不確定性越高。

網友在PTT發文問道，「一直不太懂，為什麼颱風預測路徑，是從預測起始點中心尖點開始，接著再畫一個一邊尖，一邊逐漸放大的圓，而不是沿著颱風兩側畫一個蛇狀？」

對此，氣象局也曾在官網解答，表示當大家看到了一張「颱風潛勢圖」時，由於路徑預測誤差與預報時段、颱風移動速度和預報路徑方向等因素有關，依這三種因素可以估計預報誤差之範圍。

某一預報時間70％機率之機率範圍以圓形表示，其半徑則取自各誤差值的樣本數排序（由小到大）之70％的誤差值，其代表的意義是該時間颱風預報的位置有70％機會將落於此範圍內。因此可根據颱風預報路徑對應出該類颱風70％機率之誤差半徑，繪製成颱風路徑潛勢預測圖。

臉書則用一張圖簡單解釋為，颱風路徑「潛勢」，指的是「預估走向」​，即為颱風1-3天後的「可能位置」，潛勢圖本質為「機率」，並非颱風的大小，颱風路徑潛勢裡的紅圈，代表未來颱風中心可能(70％)走過的區域，有明確的氣流引導颱風，紅圈就會很小，反之亦然。