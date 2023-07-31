台中市計程車費率8月起調漲 Uber送千元乘車優惠大禮包幫民眾省荷包

因應物價及油價上漲，台中市計程車費運價自8月1日零時起調整，新費率為起程1,250公尺新台幣85元，續程每200公尺5元，延滯計時為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元，Uber App合作車隊也將配合政府規定落實新費率。

為協助民眾通勤省荷包，Uber與合作計程車車隊加碼推出價值千元乘車大禮包，8月1日至8月15日期間，加入Uber One會員，使用Uber App叫車並完成首趟行程後，即可獲得額外20趟50元乘車優惠，可於日後Uber App上的各種乘車選項做使用折抵。