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台中市計程車費率8月起調漲 Uber送千元乘車優惠大禮包幫民眾省荷包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
配合8月1日起台中市計程車費率調整，Uber App合作計程車車隊同步實施新費率。圖／Uber提供
配合8月1日起台中市計程車費率調整，Uber App合作計程車車隊同步實施新費率。圖／Uber提供

因應物價及油價上漲，台中市計程車費運價自8月1日零時起調整，新費率為起程1,250公尺新台幣85元，續程每200公尺5元，延滯計時為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元，Uber App合作車隊也將配合政府規定落實新費率。

為協助民眾通勤省荷包，Uber與合作計程車車隊加碼推出價值千元乘車大禮包，8月1日至8月15日期間，加入Uber One會員，使用Uber App叫車並完成首趟行程後，即可獲得額外20趟50元乘車優惠，可於日後Uber App上的各種乘車選項做使用折抵。

如果是經常搭車、叫外送的民眾，Uber One會員方案為業界唯一提供會員乘車和外送多項優惠的訂閱方案，會員不僅享有使用Uber App不限時段、不限趟次且無單趟最高優惠限額的9.5折乘車優惠，另享優先配對好評職業駕駛、外送訂單享無限次數滿額免外送費、外送訂單延遲補償等眾多會員禮遇。Uber One會員方案提供月訂閱制120元、年訂閱制1,200元2種選擇，首次訂閱Uber One方案的會員還可享有首月30天免費試用。

於8月1日至8月15日，加入Uber One會員完成首趟行程、解鎖額外價值千元大禮包的乘車優惠。圖／Uber提供
於8月1日至8月15日，加入Uber One會員完成首趟行程、解鎖額外價值千元大禮包的乘車優惠。圖／Uber提供

Uber 外送 計程車

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台中市計程車費率8月1日0時調整 Uber App合作計程車同步

因應物價油價 中市計程車新費率8月1日上路

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